Bản tin sáng 14/9: ByteDance từ chối MicroSoft, muốn hợp tác với Oracle
Các chỉ số Mỹ đóng cửa phiên thứ Sáu trái chiều. Dow Jones tăng 0.5%. S&P 500 tăng 0.1%. Nasdaq giảm 0.6%. Các...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Giá Cà Phê giảm hơn 5% trong phiên giao dịch hôm nay. Nhìn vào biểu đồ H4, giá đã quay trở...
Báo cáo lạm phát CPI của Hoa Kỳ cho tháng 8 được phát hành lúc 1:30 chiều BST. Kết quả cho thấy một...
Sự lạc quan vào buổi sáng đã bốc hơi trên thị trường và các trader Mỹ trở lại, đem thêm áp lực...
Gần đây, GBPUSD đã rơi tự do mặc dù đồng đô la Mỹ suy yếu. Đồng bảng Anh chịu áp lực khi Thủ tướng Anh Johnson...
• Số liệu lạm phát của Hoa Kỳ • Các thành viên ECB có lịch phát biểu Lịch kinh tế...
Cuộc họp rất được mong đợi của ECB đã không dẫn đến bất kỳ thay đổi chính sách nào nhưng nó có tác...
Theo báo cáo EIA, tồn kho Dầu thô tăng 2,03 triệu thùng trong tuần 4/9 (Trước đó: giảm 9,362 triệu. Dự kiến: giảm 1,335...
Gần đây, cổ phiếu Apple là động lực chính thúc đẩy các chỉ số Mỹ và đặc biệt là chỉ số công nghệ...
Tổng hợp Giá dầu đã sụt giảm 15% kể từ mức đỉnh gần nhất Tác động của các chính sách tiền tệ và...
Quyết định của ECB (công bố lúc 12:45pm BST) và buổi hội nghị (lúc 1:30pm) là sự kiện lịch được mong đợi nhất trong...
SoftBank, một công ty đầu tư của Nhật Bản, đã thu hút rất nhiều sự chú ý gần đây do thông tin vụ đặt cược...
Thị trường châu Âu dự kiến sẽ mở cửa phiên tăng hôm nay ECB phát hành báo cáo dự...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua với mức tăng mạnh sau đợt bán tháo lớn một ngày...
Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vào ngày mai là một trong những tâm điểm của tuần...
Chứng khoán Mỹ đã tăng trong phiên hôm nay khi cổ phiếu công nghệ đang cố gắng xóa sạch đà giảm gần...
TD Bank đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDCAD Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh bán cặp tiền này ở các mức...
Bank of Canada quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn của mình ở ngưỡng thấp hiệu quả là 0,25%, như thị trường...
