↗ DE30 phục hồi vào thứ Tư 💪
Hôm thứ Ba, Phố Wall chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ với US100 tụt dốc hơn 10% so với mức cao nhất. Tuy nhiên, thị trường châu...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Phố Wall trở lại sau một cuối tuần dài với Nasdaq giảm 4,11% vào ngày hôm qua. S&P 500 giảm 2,78% trong khi Dow...
Boeing (BA.US) - Cục Hàng không Liên bang (FAA) đang điều tra các vấn đề sản xuất ảnh hưởng đến một số chiếc Boeing 787 Dreamliners....
Sau kỳ nghỉ, các trader Mỹ trở lại thị trường kéo theo một sự ảm đạm. Và thị trường cảm nhận điều đó rõ ràng...
Nomura đã đưa ra một khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. Công ty khuyến nghị đặt lệnh mua đối với cặp tiền này ở các...
General Motors (GM.US) đã công bố khoản đầu tư chiến lược vào Nikola (NKLA.US). Theo thỏa thuận, GM sẽ sở hữu 2 tỷ USD cổ phiếu phổ...
Vào tuần thứ hai của tháng 8, thị trường vàng sụp đổ. Giá vàng, từ mức cao nhất mọi thời đại, đã giảm khoảng...
Thị trường chứng khoán toàn cầu đang giảm trước phiên giao dịch quan trọng của Phố Wall. Đây sẽ là phiên đầu tiên...
Thị trường chứng khoán châu Á đang giao dịch trái chiều vào thứ Ba. S&P/ASX 200 và Kospi tăng 0,5%,...
JP Morgan đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY. Ngân hàng khuyến nghị bán cặp tiền này ở các mức sau: Vào...
Giá khí đốt tự nhiên (NATGAS) dao động quanh mức $2,5/MMBtu, giảm khỏi mức cao nhất 9 tháng là 2,71/MMBtu trong tháng...
US100 mở cửa phiên đầu tuần ở mức thấp sau khi các chỉ số S&P và Dow Jones tái cân bằng với các chỉ số khác...
Chứng khoán châu Á bắt đầu tuần mới giảm. Nikkei giao dịch thấp hơn 0,4%, Nifty giảm 0,2% và các chỉ số từ Trung...
Thứ Sáu kéo theo sự tiếp tục của đợt bán tháo trên thị trường các chỉ số của Mỹ, dẫn đầu là cổ...
Sau thời gian chờ đợi, báo cáo NFP của Hoa Kỳ cho tháng 8 đã được phát hành lúc 1:30 chiều BST....
Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm xuống còn 8,4% trong tháng 8 so với mức 10,2% của tháng trước, thậm chí thấp hơn kỳ...
Đương nhiên, vào lúc này vẫn chưa thể coi sự sụt giảm trên Phố Wall hôm nay là điểm bắt đầu cho một xu hướng...
