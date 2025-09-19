❕ Thị trường mong đợi gì từ bản tin NFP hôm nay ❔
Báo cáo NFP vẫn là dữ liệu vĩ mô được chờ đợi nhất trên thị trường và dữ liệu này sẽ được công...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Thứ Năm bắt đầu với tâm trạng hưng phấn trên thị trường chỉ số nhưng kết thúc bằng một đợt bán tháo mạnh, được kích...
Các "ngôi sao" của thị trường cổ phiếu công nghệ bị mất đà Apple đang kỳ vọng vào nhu...
Các chỉ số của Mỹ đã sập mạnh trong phiên ngày hôm qua, dẫn đầu là các chỉ số công nghệ....
Cloudera (CLDR.US) – đã báo cáo lợi nhuận hàng quý là 10 cent/ một cổ phiếu, cao hơn kỳ vọng của các...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 881 nghìn người trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 8, so với...
Các cổ phiếu công nghệ đã bị ảnh hưởng nặng nề vào thứ Năm khi Nasdaq giảm hơn 5%. Các cổ phiếu công nghệ lớn nhất...
Chỉ số PMI phi sản xuất ISM của Mỹ trong tháng 8 đã giảm xuống 56,9 từ mức 58,1 trong tháng trước. Kết quả thấp hơn một chút...
Giá Dầu đang giảm trở lại trong hôm thứ Năm, bất chấp báo cáo mới nhất của DOE cho thấy tồn kho và sản lượng của...
Các chỉ số của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức cao. Dow Jones tăng 1,59% và S&P 500 tăng...
Hôm qua giá Bitcoin giảm mạnh. Đồng tiền điện tử chính bị bật lại từ vùng kháng cự quan trọng tại ở mức cản...
BofA đã đưa ra một khuyến nghị cho cặp tiền tệ USDCHF. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh mua đối với cặp tiền này tại các...
ISM phi sản xuất dự kiến sẽ giảm Dự báo số đơn thất nghiệp ở mức 950k Dịch vụ sửa đổi PMI từ Châu Âu và...
Viện ISM đã công bố PMI sản xuất tháng 8, tăng từ 54,2 của tháng trước lên 56,0. Kết quả hôm nay cao hơn dự báo...
Cổ phiếu của Zoom Video Communications (ZM.US) tăng hơn 39,0% sau khi công ty nâng dự báo doanh thu hàng năm lên hơn...
Tesla (TSLA.US) đã thông báo rằng họ mong đợi thu về đến 5 tỷ đô la trong một đợt chào bán cổ phiếu bổ sung....
Kim loại quý đã khởi đầu tuần này rất lạc quan và xu hướng này tiếp tục vào thứ Ba. Trong khi Vàng...
Berkshire Hathaway đầu tư vào 5 công ty thương mại Nhật Bản Cổ phiếu của 4/5 công ty giao dịch dưới giá...
