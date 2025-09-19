Phiên Mỹ: Chỉ số Dow Jones thay đổi, Tesla và Apple chia tách cổ phiếu
Chứng khoán Mỹ mở cửa giảm nhẹ Những thay đổi trong chỉ số Dow Jones bắt đầu có hiệu lực Tesla và...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Gần đây, US100 đã di chuyển trong một xu hướng tăng. Tuy nhiên, chỉ số đã đạt đến giới hạn trên của kênh...
Ngân hàng TD Bank đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDNZD. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh bán đối với cặp...
Tỷ lệ lạm phát ở Đức được ghi nhận ở mức 0% trong tháng 8, sau khi giảm 0,1% trong tháng trước và thấp hơn kỳ vọng của các...
Giá Dầu Brent (OIL) đã không tăng vọt một cách mạnh mẽ như các chỉ số Mỹ hay kim loại quý nhưng đã...
TD đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh bán đối với cặp tiền với các...
• Chứng khoán châu Âu tăng do dữ liệu lạc quan của Trung Quốc • Amazon mua 1.800 xe tải điện từ Daimler (DAI.DE) •...
Việc chia tách cổ phiếu Apple (AAPL.US) và Tesla (TSLA.US) có hiệu lực Số liệu lạm phát của Đức Thị trường đóng...
MGM (MGM.US) sẽ sa thải 18.000 nhân viên đang làm việc tại Mỹ vốn đã được cho tạm ngừng làm việc trước đó,...
Big Lots (BIG.US) báo cáo kết quả hàng quý tốt hơn mong đợi. Công ty bán lẻ chiết khấu đạt $2,75/cổ...
Chỉ số giá PCE lõi tháng 7 không bao gồm thực phẩm và năng lượng đã tăng 1,3% (Tháng trước: tăng 0,9%....
MUFG đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền EURJP Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh bán đối với cặp tiền ở các...
USDCAD đã ở trong một xu hướng giảm gần đây. Nhìn vào khung H4, tỷ giá đã phá vỡ và giảm...
Đồng JPY tăng giá khi có thông tin xuất hiện rằng Thủ tướng Nhật Bản Abe có kế hoạch từ chức. Một trong những thành viên...
Chứng khoán châu Âu mở cửa cao hơn một chút trong ngày hôm nay Thủ tướng Nhật Bản Abe được cho là...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trái chiều. Dow Jones tăng 0,57%, S&P 500 tăng 0,17% trong khi...
Walmart (WMT.US) đã xác nhận với CNBC rằng họ đang hợp tác với Microsoft để mua lại TikTok. Việc mua một công ty công...
US500 và US100 đã tăng lên đến mức cao nhất mọi thời đại sau bài phát biểu từ Jerome Powell của Fed. Powell đã...
