Mỹ: Hơn 1 triệu người nộp đơn xin trợ cấp. GDP sửa đối giảm 31,7% Q2/2020
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 1,006 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 8. Tuần trước,...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Nhìn vào khung H4, chúng ta có thể thấy rằng USDCAD đã bị mắc kẹt trong xu hướng đi ngang trong thời gian gần...
Bài phát biểu được chờ đợi của Powell đã bắt đầu lúc 2:10 chiều BST. Cục trưởng Cục Dự trữ Liên bang đã thông...
Hội nghị chuyên đề Jackson Hole là từng là nơi công bố các thay đổi chính sách lớn trong quá...
Chúng ta có thể nhận thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường Vàng và Bạc trong nửa cuối phiên. Vàng tăng...
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu mỏ của EIA, tồn kho Dầu thô Mỹ giảm 4,689 triệu thùng trong tuần 21/8 (Trước đó:...
Báo cáo đơn đặt hàng lâu bền của Hoa Kỳ cho tháng 7 là dữ liệu quan trọng được chú ý ngày...
Dầu Brent đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 3 sau khi phá vỡ phạm vi giao dịch tích lũy. Giá đang thử nghiệm mức...
Đà tăng trên thị trường chướng khoán đang chậm lại Báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu...
J.M. Smucker (SJM.US) - công bố thu nhập hàng quý là 2,37 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn nhiều so với kỳ vọng của các...
Nhìn vào biểu đồ kỹ thuật của Bạch Kim, chúng ta có thể thấy rằng giá đã bật khỏi mức hỗ trợ quan trọng...
• Các quan chức của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có một cuộc nói chuyện về Giai đoạn Một thỏa thuận thương mại •...
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Mỹ đã giảm xuống 84,8 vào tháng 8 năm 2020, từ mức 92,6 của tháng trước...
Chứng khoán toàn cầu tăng Chỉ số IFO của Đức Salesforce và Best Buy báo cáo thu nhập Chứng...
Chứng khoán toàn cầu tăng cao hơn Tin tức về vaccine được chú ý Giá mục tiêu của Tesla...
Thị trường chứng khoán toàn cầu mở cửa phiên đầu tuần ở mức cao nhờ những thông tin tích cực liên quan...
