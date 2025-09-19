🍏 Lần đầu tiên cổ phiếu Apple vượt mức $500🏆
Cổ phiếu Apple (AAPL.US) lại tăng vọt vào thứ Hai, lần đầu tiên vượt qua mức cản 500 USD. Công ty đã mất 38 năm kể từ khi...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Cổ phiếu tăng giá, US500 vượt mức 3400 điểm Cuộc họp Jackson Hole của Fed vào cuối tuần Báo cáo GDP từ...
Chứng khoán châu Á đang giao dịch ở mức cao hơn vào đầu tuần giao dịch mới. Nikkei tăng 0,2%, Kospi tăng 0,7%, Nifty...
Deere (DE.US) đã công bố thu nhập hàng quý là $2,57 đô la/cổ phiếu, cao hơn nhiều so với kỳ vọng của các...
• Hội nghị Jackson Hole - 27/08 - hiện sẽ được tổ chức với chủ đề “Hướng về thập kỷ tới: Các ứng dụng chính sách...
Kể từ khi Tesla công bố thông tin chia tách cổ phiếu theo tỉ lể 1:5 vào 10 ngày trước, cổ phiếu Tesla (TSLA.US)...
Nhìn vào khung H1, chúng ta có thể thấy rằng mô hình đầu vai cổ điển đã xuất hiện trên...
Một loạt các PMI sơ bộ cho tháng 8 từ Pháp và Đức đã được công bố sáng nay. Các kết quả đã...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 1,106 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 8, (Trước đó:...
Hôm nay, Giá Dầu đã phá vỡ đường xu hướng và điều này khiến đà giảm tăng tốc. Nhìn...
SEB đã đưa ra một khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh Bán đối với cặp tiền ở các mức...
Giá cổ phiếu Tesla Inc. (TSLA.US) lần đầu tiên tăng trên mức $1900 vào hôm thứ Ba sau khi Wedbush Securities....
Biên bản cuộc họp FOMC ít ôn hòa hơn dự kiến đã gây ra một số biến động. Chứng khoán và kim loại...
Biên bản cuộc họp FOMC diễn ra hồi tháng 7 vừa được công bố. Các nội dung từ cuộc họp không gây ra nhiều sự...
Apple (AAPL.US) hiện trị đã đạt giá trị vốn hóa thị trường ở mức 2 nghìn tỷ đô la và trở thành công...
Theo báo cáo EIA, tồn kho Dầu của Mỹ giảm 1,632 triệu thùng trong tuần 14/8 (Trước đó: -4,512 triệu. Dự đoán: -2,67...
Canada vừa công bố dữ liệu lạm phát. Lạm phát hàng năm giảm từ 0.7% của năm trước xuống còn 0.1%. Trong khi dự kiến tăng...
Bất chấp điều kiện bất lợi trên thị trường BRL, CÀ PHÊ đã phục hồi, vượt mức 120 cent/ pound. Giá CÀ...
