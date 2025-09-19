Tóm tắt thị trường 11/8: Vàng lại tụt xuống mức $2000, dự báo còn giảm tiếp
• Tổng thống Trump đang tìm cách cắt giảm thuế lãi vốn • Nga đã phê duyệt vaccine Covid-19 đầu tiên...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
• S&P 500 tăng liên tiếp 7 phiên • Tổng thống Trump cho biết ông đang xem xét cắt giảm thuế đối với lãi...
Thị trường kim loại quý giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Giá Vàng giảm hơn 4% và giá Bạc giảm...
Trong phiên hôm nay, chúng ta có thể nhận thấy tâm lý lạc quan trên thị trường chứng khoán. Chỉ...
Hôm nay, giá Vàng lại giảm. Đây là lần giảm thứ 2 trong vòng 3 ngày qua, sau đợt tăng mạnh...
Chỉ số ZEW của Đức không đổi trong tháng 7 Dữ liệu API chỉ ra một đợt giảm khác trong tồn kho Dầu RBNZ sẽ...
Các chỉ số Mỹ đóng cửa phiên tăng. S&P 500 tăng 0,27% trong khi Dow Jones tăng 1,30%. Mặt khacsm Nasdaq giảm 0,39%. Sự...
Tóm tắt: Các yếu tố cơ bản của thị trường Cà Phê đang được cải thiện Lượng tồn kho giảm mạnh, dự đoán...
Credit Suisse đã đưa ra một khuyến nghị dành cho cặp tiền EURGBP Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh chờ mua với cặp tiền...
Cổ phiếu của Eastman Kodak Co. (KODK.US) đã giảm 40% trong thời gian giao dịch trước giờ mở cửa hôm nay. Việc bán tháo...
Mặc dù USD tăng giá so với các đồng chính khác, kim loại quý cũng giao dịch ở mức cao trong phiên...
Chứng khoán châu Á đang giao dịch ở mức cao trong phien giao dịch đầu tuần. Kospi tăng 1,4%. S&P/ASX 200 tăng 1,7% và...
Nền kinh tế Mỹ đã có thêm 1,763 triệu việc làm trong tháng 7, so với mức tăng kỷ lục 4,8 triệu trong tháng 6 và...
Facebook (FB.US) là cổ phiếu hot nhất trong phiên thứ Năm khi cổ phiếu tăng hơn 6% lên mức cao nhất mọi thời đại mới. Kết quả này...
USDJPY đã được giao dịch trong xu hướng giảm gần đây. Giá bật ra khỏi giới hạn trên của cấu trúc 1: 1 và lùi...
Các chỉ số Mỹ đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao. S&P tăng 0,64%. Dow Jones tăng 0,68% và Nasdaq tăng 1% Donald...
Chỉ số PMI phi sản xuất từ ISM, Mỹ đã tăng từ mức 57,1 của tháng trước lên 58,1 trong tháng 7 , vượt qua dự...
