Dầu Thô: Tồn kho ở Mỹ giảm 2 tuần liên tiếp!
Theo báo cáo tình hình dầu khí EIA: Tồn kho Dầu thô Mỹ giảm 7,373 triệu thùng trong tuần 31/7 (Trước đó:...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Nhìn vào biểu đồ kỹ thuật của US30 ở khung M15, chúng ta có thể thấy rằng giá đã bật ra khỏi ngưỡng...
US500 bị kéo lại sau khi ADP công bố báo cáo việc làm gây thất vọng. Kết quả cho thấy 167k việc làm đã...
Đồng đô la Mỹ đang mất giá sau những phát ngôn gần đây của Donald Trump. Tổng thống Mỹ đã viết trên Twitter...
Báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ được công bố lúc 1:30 chiều BST cho thấy 1,186 triệu người...
Đà tăng của Bạc không hề suy giảm khi giá Bạc hôm nay tăng gần 3%, mặc dù USD tăng nhẹ. Nhìn vào...
Ngân hàng Trung ương Anh công bố quyết định chính sách tiền tệ lúc 7:00 sáng BST. Ngân hàng...
Các chỉ số của Mỹ đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua tăng. Nasdaq tăng 0,52% và đạt mức cao nhất...
VÀNG (GOLD) Kim loại quý tiếp tục tăng giá. Giá Vàng đã vượt mức $2000 ngày hôm qua, và...
Nikola (NKLA.US)— giá cổ phiếu giảm hơn 15% trong thời gian giao dịch trước giờ mở cửa sau khi công ty công...
Hôm nay, giá Dầu hôm nay đang tăng mạnh đối với cả Dầu Brent (OIL) và Dầu WTI (OIL.WTI) sau khi báo cáo API...
Chứng khoán châu Âu mở cửa phiên tăng Báo cáo ADP dự kiến sẽ cho thấy số lượng việc làm tăng ISM...
Một lần nữa, khi các báo cáo thu nhập cho thấy Q2 hóa ta không tệ như chúng ta đã lo ngại, thị trường chọn xem...
Các chỉ số Mỹ đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ. S&P 500 tăng 0,36%. Nasdaq tăng 0,35% và Dow Jones tăng 0,62%. Chứng...
DẦU THÔ: OPEC + chính thức từ ngày 1 tháng 8 có thể tăng sản lượng thêm 2 triệu thùng / ngày Một...
Giá Vàng giao ngay đã vượt qua mức kỷ lục $2000. Đợt tăng giá của Vàng có thể vẫn tiếp tục nếu Cục Dự trữ liên...
Phân tích cặp GBPUSD ở góc độ kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng cặp tiền đang ở gần mức kháng cự. Giới hạn dưới...
Nordea đã đưa ra một khuyến nghị dành cho cặp tiền EURCHF Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh mua với cặp tiền với các...
