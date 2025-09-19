USDJPY - khuyến nghị từ TD BANK
TD Bank đã đưa ra một khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh Bán đối với cặp tiền này ở...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục bế tắc Đơn hàng nhà máy của Mỹ tăng trong tháng 6 Walt Disney, Blizzard...
Các chỉ số Mỹ đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh. S&P 500 tăng 0,72%, Dow Jones tăng 0,89% trong khi Nasdaq tăng 1,80%....
Các dự báo thời tiết gần đây đã khiến giá khí đốt tự nhiên ở Mỹ sụt giảm gần một nữa. Hôm nay,...
PMI sản xuất từ viện ISM Mỹ tăng từ 52.6 điểm trong tháng 6 lên mức 54.2 điểm trong tháng 7. Kết quả cao hơn mức dự kiến...
S&P 500 (US500) đã phục hồi trong một đợt đảo chiều gần đây. Chỉ số Mỹ chạm mức hỗ trợ 3200 điểm vào tuần trước và đã...
Giá DẦU WTI giảm 3 ngày liên tiếp!!! Đà giảm không quá dốc nhưng đây chắc chắn sẽ kết thúc thời kì...
ISM sản xuất tăng cao trong tháng 7 PMI sản xuất từ Châu Âu và Mỹ Thị trường tập trung vào...
Chứng khoán châu Á mở đầu tuần mới với các chỉ số Trung Quốc và Nikkei tăng. Trong khi đó Nifty và...
Hôm qua, thị trường tài chính khá hỗn loạn khi USD sụt giảm và phần lớn các chỉ số cũng mất điểm do...
SEB đã đưa ra một khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh Bán đối với cặp tiền ở các mức...
Hôm nay, Cà phê đang tăng 1,7% trong khi giá đã tăng hơn 16% trong tháng này. Nguyên nhân...
Các hợp đồng tương lai chỉ số Mỹ giảm nhẹ trước khi bắt đầu phiên giao dịch. Xét về mặt kỹ thuật, Dow Jones (US30) chúng ta...
Hôm nay, công ty sản xuất bia lớn nhất thế giới, Anheuser-Busch InBev (BUD.US) đã công bố tổng doanh thu Quý...
Số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục gia tăng. Hôm qua, số ca nhiễm mới lại lập kỷ lục mới với 290.000 ca. Tình hình gây áp lực...
Đức công bố báo cáo GDP Quý 2/2020 vào lúc 9:00 am BST. Dự kiến kết quả giảm 9% so với quý trước. Tuy nhiên,...
