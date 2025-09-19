Thị trường BẠC biến động
Trong tháng 7, Bạc là một trong những sản phẩm dẫn đầu. Kim loại quý tăng nhờ USD mất đi sức mạnh và các chính...
Tin tức thị trường
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Các chỉ số Mỹ đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao. S&P 500 đóng cửa tăng 1,24%. Dow Jones tăng 0,61% và...
Jerome Powell bắt đầu cuộc họp báo lúc 7:30 tối BST và nhắc lại rằng Cục Dự trữ Liên bang vẫn cam kết sử dụng tất cả các...
Bộ Năng lượng Mỹ đã công bố báo cáo tồn kho dầu mới nhất vào lúc 3:30 chiều BST. Những điểm chính...
Societe General đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền NZDJPY. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh bán với cặp tiền ở các mức...
Boeing (BA.US) đã báo cáo kết quả quý 2 trước giờ mở cửa phiên hôm nay. Doanh thu đạt 11,8 tỷ đô...
Tháng Ba vừa qua, Fed đã thành công xoay chuyển thị trường. Từ đó trở đi, các nhà đầu tư đã nhìn...
USDJPY đang ở trong một xu hướng giảm. Cặp tiền đã phá vỡ mức hỗ trợ chính tại 106,00 hôm thứ Hai. Miễn là tỉ giá...
Các chỉ số Mỹ đóng cửa phiên giảm. S&P 500 giảm 0,7%, Dow Jones giảm 0,8% trong khi Nasdaq giảm 1,3%. Các...
US100 đang quay đầu giảm. Tuy nhiên, nhìn vào khung M15, chúng ta có thể thấy rằng việc đi xuống đã...
Các chỉ số Mỹ đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ. S&P 500 đóng cửa tăng 0,74%. Dow Jones tăng 0,43% và...
Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng CB dự kiến sẽ xấu đi trong tháng 7 Các công ty Mỹ liên tục...
Cổ phiếu của American Electric Power (AEP.US) sụt giảm sau khi báo cáo của Columbus Dispatch tiết lộ rằng công ty đã tài...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh CHỜ MUA với cặp tiền ở các mức sau Điểm...
Gần đây, Bitcoin đang đi ngang. Tuy nhiên, đồng tiền điện tử chính đã tăng giá vào cuối tuần qua. Hôm nay,...
Chỉ số IFO của Đức dự kiến sẽ tiếp tục phục hồi Dự luật kích thích giai đoạn 4 có thể được công bố trong hôm...
Chứng khoán Châu Á đang giao dịch hỗn hợp trong đầu tuần mới. S&P/ASX 200 và Kospi tăng 1% trong các...
