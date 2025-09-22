Lịch kinh tế: Báo cáo thu nhập và báo cáo Dầu khí EIA
• Microsoft Corp. (MSFT.US) và Tesla (TSLA.US) nằm trong số các công ty sẽ báo cáo thu nhập hôm...
Tin tức thị trường
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Các chỉ số Mỹ đóng cửa phiên hôm qua với kết quả hỗn hợp. S&P 500 tăng 0,2%, Dow Jones tăng 0,6% trong khi Nasdaq...
Dữ liệu kinh tế Canada hôm nay tệ hơn mức dự kiến. Doanh số bán lẻ tháng 5 tăng 18,7% so với tháng trước (dự kiến: +20%). Tuy...
Coca-Cola (KO.US) là một trong số các công ty đã công bố báo cáo thu nhập Q2 trước giờ mở cửa...
Giá Dầu đã tăng hơn 3% trong phiên hôm nay. Hợp đồng tương lai Dầu WTI đang ở quanh 42,36$ một thùng. Trong khi Dầu Brent...
Hôm nay, chứng khoán châu Âu mở cửa phiên tăng nhờ tin tức EU đạt được thỏa thuận về Quỹ phục hồi. Chỉ số DAX đang giao...
Bạc là kim loại có hiệu suất tốt nhất hôm nay. Kim loại này tiếp tục tăng cao. Lần đầu tiên kể từ tháng 9/2020,...
Các nhà cầm quyền EU cuối cùng đã đạt được thỏa thuận cho quỹ phục hồi Ba Lan và Canada báo cáo...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua ở mức cao. S&P 500 tăng 0,84% trong khi Nasdaq tăng 2,51%, đóng cửa ở mức...
Đà tăng của Bạc vẫn đang tiếp tục. Giá đã tăng 2,3% trong phiên hôm nay và đang ở mức cao nhất từ tháng...
Theo Bloomberg, loại vaccine do Đại học Oxford kết hợp nghiên cứu cùng AstraZeneca Plc (AZN.UK) đang cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn...
Chứng khoán châu Âu mở cửa phiên giảm sau khi các nhà cầm quyền châu Âu không thể đạt thỏa thuận...
Credit Suisse đã đưa ra một khuyến nghị cho cặp tiền EURCHF. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh Mua đối với cặp tiền này...
EU tiếp tục thảo luận về Quỹ phục hồi Sản xuất công nghiệp của Ba Lan giảm trong tháng 6 IBM nằm trong số các...
Các chỉ số chứng khoán đang giao dịch hỗn hợp trong phiên châu Á. S&P/ASX 200 và Kospi giảm trong...
USDCHF đang giao dịch ở mức thấp trong hôm nay. Tuy nhiên, nhìn vào biểu đồ trên khung H1, cặp tiền đã chạm đến...
Trong ngày thứ Sáu, EUR đang là đồng có hiệu suất tốt nhất so với các đồng khác của nhóm G10....
