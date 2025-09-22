Lịch Kinh tế: Châu Âu thảo luận xung quanh Quỹ phục hồi chung
Cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về quỹ phục hồi hậu Covid Chỉ số niềm tin người...
Tin tức thị trường
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Các chỉ số chính của Wall Street đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức thấp. S&P 500 giảm 0,34%. Dow Jones...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 1,3 triệu trong tuần 11/7 (trước đó:1,31 triệu. Dự kiến: 1,25 triệu), nâng tổng số đơn...
Tâm trạng của các nhà đầu tư Mỹ khá ảm đạm trong hôm nay. Nasdaq đã giảm 1%, bất chấp những tin tức tích...
Ngân hàng Trung ương châu Âu đã công bố chính sách tiền tệ mới nhất lúc 12:45pm BST. Ngân...
Cặp tiền chính đã phá vỡ mức kháng cự chính tại 1,14 trong hôm nay. Tuy nhiên, việc tỷ giá đảo chiều...
DẦU WTI (OIL.WTI) Giá Dầu thô đã giằng co tại mức gần mốc cao trước đại dịch. Mặc dù giá đã tụt xuống dưới...
Theo Báo cáo Tình trạng Dầu khí của EIA, Dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 7,493 triệu thùng trong tuần 10/7/2020,...
EURUSD đã vượt qua mức kháng cự chính trong sáng nay. Miễn là tỷ giá nằm trên mức này,...
Các chỉ số Mỹ đã phục hồi từ đợt giảm ban đầu và đóng cửa phiên tăng. S&P 500 đóng cửa tăng 1,34%. Dow...
Cuộc họp của Ủy ban OPEC Thêm báo cáo thu nhập từ các Quyết định lãi suất từ Ngân hàng...
Ba ngân hàng chính của Mỹ vừa công bố kết quả Quý 2 trước khi phiên Mỹ mở cửa, gồm JPMorgan Chase & Co...
DE30 và US500 đã giảm sâu trong giờ đầu tiên của phiên châu Âu sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp...
AUDUSD đã đi ngang trong thời gian gần đây. Cặp tiền bật ra khỏi giới hạn dưới của phạm vi giao dịch tích lũy trong hôm nay....
Morgan Stanley vừa đưa ra một khuyến nghị đối với cặp tiền USDCAD Ngân hàng khuyến nghị đặt lênh Bán đối với cặp tiền...
Quest Diagnostics (DGX.US) đã báo cáo báo cáo doanh thu sơ bộ Quý 2 với kết quả cao hơn mức dự đoán của...
Hôm qua, cácc chỉ số Mỹ đóng cửa phiên giảm. Tâm lý đã xấu đi sau khi một số bang ở Mỹ quyết định tạm...
