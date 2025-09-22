TIN NÓNG: Giá VÀNG phá vỡ mức 1800$
Vàng đã vượt qua mức cao gần đây và giao dịch quanh 1800$/oz - lần đầu tiên kể từ năm 2011. Mức kháng cự chính...
Tin tức thị trường
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
JP Morgan đã đưa ra một khuyến nghị cho cặp tiền GBPCHF Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh bán đối với cặp tiền ở các...
Hôm qua các chỉ số Mỹ chìm trong sắc đỏ. S&P 500 giảm 1,5% trong khi Dow Jones giảm 1,1%. Nasdaq đóng cửa thấp hơn...
EURUSD mở phiên phiên giảm trong hôm nay. Tuy nhiên, phe mua đã chặn được đà giảm tại mức hỗ trợ quan trọng...
Novavax Inc (NVAX.US) chính thức công bố khoản tài trợ trị giá 1,6 tỷ USD từ Operation Warp Speed. Công ty đã...
Đồng Đô la Úc (AUD) rớt giá rõ rệt trong tháng thứ Ba, sau khi truyền thông đưa tin về việc Melbourne sẽ phong...
• Chỉ số quản lý mua hàng Ivey của Canada • Bản tin thống kê hàng tuần của API Không có...
Các chỉ số Mỹ đóng cửa phiên giao dịch hôm nay ở mức cao. S&P 500 tăng 1,6% trong khi Dow Jones tăng 1,8%. Nasdaq tăng...
Credit Agricole đã đưa ra một khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP Credit Agricole khuyến nghị đặt lệnh bán đối với cặp tiền này ở các...
Nordea đã phát hành một khuyến nghị đối với cặp tiền EURCHF Nordea khuyến nghị đặt lệnh mua đối với cặp tiền này ở...
Tesla (TSLA.US) đã tăng hơn 6,2% trong thời gian giao dịch trước giờ mở cửa sau khi JMP Securities nâng giá mục tiêu từ...
Vào lúc 03:45PM BST, Markit đã công bố báo cáo PMI Mỹ cho tháng Sáu. Chỉ số quan...
Chỉ số công nghệ Mỹ đạt mức cao mới mọi thời đại ngày hôm nay. Tuy nhiên, US100 đang giao dịch ở mức kháng cự quan trọng...
Uber Technologies (UBER.US) vừa thông báo rằng họ sẽ có mua lại dịch vụ giao đồ ăn Postmates. Tuần trước, truyền thông đã...
• Cổ phiếu Trung Quốc tăng lên mức cao 2 năm rưỡi • DE30 tiến gần đến mức 12.959 điểm • Commerzbank (CBK.DE) CEO...
Các chỉ số chính bùng nổ vào đầu tuần, tiếp nối đà tăng đầy hưng phấn ở Trung Quốc. Không được thúc...
Doanh số bán lẻ tháng Năm từ châu Âu PMI phi sản xuất ISM Mỹ Chỉ số chứng khoán châu Âu mở cửa phiên...
Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ mở cửa phiên tăng sau kì nghỉ cuối tuần. Trong khi đó chứng khoán Châu Á...
