Bản tin Crypto: Bitcoin đang thu hẹp phạm vi giao dịch
Các đồng tiền điện chính tiếp tục đi ngang Bitcoin thiếu sự kết nói với các thị trường truyền thồng Ngân...
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Chiến dịch mới trên mạng xã hội kêu gọi tẩy chay Facebook Các nhà quảng cáo tạm dừng chi tiêu...
Nio (NIO.US) – Nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc đã đưa ra thị trường tổng cộng 3740 xe trong tháng 6...
Vài ngày qua Mỹ đã ghi nhận sự tăng vọt trong số ca nhiễmCovid hằng ngày. Số ca nhiễm mới lập kỷ lục mới mỗi ngày. Số...
PMI sửa đổi của châu Âu Ngày nghỉ lễ ở Mỹ Chứng khoán châu Âu mở cửa khá bằng phảng...
Các chỉ số của Mỹ đã kết thúc phiên hôm qua ở mức cao sau khi báo cáo NFP được công bố....
Không cần nghi ngờ, bản tin NFP hôm nay đã cho thấy một kết quả vô cùng lạc quan. Báo cáo gây...
Theo ghi nhận mới nhất, Mỹ đã có thêm 4,8 triệu việc làm trong tháng 6, vượt xa mức dự kiến là 3 triệu. Đây...
Chứng khoán châu Âu và các hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ vẫn giữ được đà tăng và đang giao dịch gần mức...
EURUSD đã mở cửa phiên tăng trong hôm nay. Cặp tiền đang thử nghiệm đường xu hướng giảm. Nếu giá vượt lên trên đường...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua với S&P 500 tăng 0,5% trong khi Dow Jones giảm 0,30%. Nasdaq tăng...
Tồn kho Dầu thô Mỹ giảm 7,20 triệu thùng trong tuần ngày 26/6 sau khi tăng 1,442 triệu trong tuần trước đó. Mức ước...
Tháng trước, báo cáo NFP đã đem lại một bất ngờ lớn khi số việc làm tăng ngoài dự kiến cùng...
Báo cáo của ADP về thị trường việc làm ở Mỹ trong tháng 6 đã được công bố lúc 1:15 chiều BST. Dự kiến...
Giá Vàng tiếp tục tăng trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng Bảy. Giá đang đóng cửa ở mức cao năm 2012...
Sàn giao dịch Eurex đang gặp một số vấn đề kỹ thuật trong sáng nay. Do đó, một số thị trường mà nó hoạt động, bao gồm...
Dữ liệu bán lẻ của Đức được công bố lúc 7:00 BST. Kết quả đã vượt qua kì vọng của các nhà phân...
