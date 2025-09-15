Thị trường nổi bật - US500 (14.05.2025)
Các chỉ số chứng khoán Mỹ gần như đã phục hồi hoàn toàn mức giảm gây ra bởi cuộc chiến thương mại do Donald Trump...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Các chỉ số chứng khoán Mỹ gần như đã phục hồi hoàn toàn mức giảm gây ra bởi cuộc chiến thương mại do Donald Trump...
Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay tương đối nhẹ. Không có dữ liệu nào của Mỹ được công bố có khả năng tác...
13:00, Đức - Dữ liệu lạm phát tháng 4: HICP của Đức: thực tế 2,2% YoY; dự báo 2,2% YoY; trước đó 2,3% YoY; HICP của...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/05, chỉ số S&P 500 tiến 0.72% lên 5,886.55 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite...
Coinbase Global, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Mỹ, dự kiến sẽ gia nhập chỉ số S&P 500 trước khi phiên giao dịch ngày...
18.000 chip Blackwell cho công ty Humain sẽ được chuyển giao đến một trung tâm dữ liệu có công suất 500 MW; việc mở...
Các chỉ số Phố Wall đang tiếp nối đà tăng mạnh sau báo cáo lạm phát CPI tháng 4 của Mỹ thấp hơn dự kiến. Tại...
Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, nước này sẽ hủy bỏ các mức thuế bổ sung áp đặt lên các sản phẩm của Mỹ, qua...
Các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed vào tháng 9, đợt cắt...
Dữ liệu CPI (Chỉ số Giá Tiêu dùng) của Mỹ hôm nay, được công bố vào lúc 19:30 giờ VN, là báo...
Cổ phiếu Bayer AG tăng 11% sau khi thu nhập quý đầu tiên của công ty vượt kỳ vọng Munich Re báo cáo lợi nhuận ròng...
Cổ phiếu của Coinbase (COIN.US), một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đang tăng hơn 9% ngoài phiên sau khi có...
Chỉ số Nasdaq 100 hạ nhiệt 0,5% xuống 20.824 điểm vào ngày thứ ba sau đợt tăng mạnh 4,4% vào thứ hai vừa rồi khi giới đầu tư chờ đợi...
Cổ phiếu của gã khổng lồ bất động sản thương mại Scandinavia SBB Norden (SBBB.SE) đã tăng gần 24% ngày hôm nay sau khi công...
10:00 sáng BST, Đức - Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW của Đức trong tháng 5: thực tế 25,2; dự báo...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng giảm trong phiên sáng nay tại châu...
13:00 - Dữ liệu việc làm tại Anh Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh: 4,5% so với dự báo 4,5%, trước đó là 4,4% Thay...
Các dữ liệu quan trọng của ngày hôm nay bao gồm Chỉ số lạm phát của Hoa Kỳ, Số liệu việc làm của Vương quốc Anh và...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ