Bản tin sáng 01/07: Trung Quốc có thể trả đũa các công ty truyền thông Mỹ ở Trung Quốc
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua tăng mạnh. Nasdaq tăng 1,87%, S&P 500 tăng 1,54% và Dow Jones...
Tin tức thị trường
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
Xem tiếp
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua tăng mạnh. Nasdaq tăng 1,87%, S&P 500 tăng 1,54% và Dow Jones...
Báo cáo tình hình việc làm Mỹ của ADP Biên bản cuộc họp FOMC Các báo cáo...
Tesla (TSLA.US) đã tăng 6% vào thứ Ba và lần đầu tiên giao dịch trên mức 1070$ sau khi e-mail từ CEO Elon Musk bị rò...
Gần đây, Cà phê đã giao dịch đi ngang. Tuy nhiên, mới đây giá đã phá vỡ giới hạn trên...
Mối đe dọa từ Corona vẫn còn nghiêm trọng ở Mỹ Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng Vàng đang tiến gần đến...
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell chuẩn bị xác thực về triển vọng kinh tế và các hành động chính...
Các chỉ số Mỹ đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao khi các nhà đầu tư làm ngơ trước việc tái áp...
EURUSD bắt nhịp tăng sau khi báo cáo lạm phát CPI của Đức được công bố. Lạm phát của nền kinh tế...
Trong phiên hôm nay, Giá Cà Phê đã phục hồi và tăng hơn 6%. Chuyện gì đang xảy ra ? Tình...
Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group đã đưa ra một khuyến nghị cho cặp tiền NZDJPY MUFG khuyến nghị đặt...
Tuần trước, USDCAD đã bị bật ra khỏi mức kháng cự chính tại 1,3730. Đây là vùng được đánh dấu bởi...
Cổ phiếu Wirecard stock (WDI.DE) đã bùng nổ theo đúng nghĩa đen vào đầu phiên giao dịch vào thứ Hai sau khi công...
Thị trường tập trung nhìn vào sự gia tăng số ca nhiễm Corona mới Lạm phát của Đức trong tháng 6 không thay...
Cổ phiếu Châu Á mở cửa tuần giao dịch mới ở mức thấp với S&P/ASX 200, Nikkei và Kospi giảm 2%. S&P 500 và hợp...
Wirecard đã nộp đơn xin mất khả năng thanh toán Công ty tuyên bố rằng 1,9 tỷ EUR đã "biến mất" Cựu...
Cục phân tích kinh tế Hoa Kỳ đã công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô Mỹ tháng 5: Thu nhập cá nhân: -4,2%...
Chứng khoán toàn cầu đang khôi phục khoản lỗ hôm qua Chủ tịch ECB Christine Lagarde có bài...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ