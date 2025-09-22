Lịch kinh tế: Chỉ số PCE của Mỹ. Bài phát biểu của chủ tích ECB Lagarde
Chứng khoán toàn cầu đang khôi phục khoản lỗ hôm qua Chủ tịch ECB Christine Lagarde có bài...
Tin tức thị trường
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
• Hôm qua các chỉ số Mỹ đã đóng phiên ở mức cao. Dow Jones thêm 300 điểm hay 1,2% đạt 25.746. S&P 500 tăng...
Hôm nay Vàng đang đi ngang. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý rằng xu hướng chính vẫn là xu hướng tăng khi...
Walt Disney (DIS.US) - sự gia tăng mạnh mẽ của các ca lây nhiễm Corona gần đây đã buộc Disney phải hoãn...
EURUSD đang giao dịch ở mức thấp trong hôm nay. Tuy nhiên, tỷ giá đang ở gần mức hỗ trợ chính tại 1,1175. Vùng màu...
Số người Mỹ nộp đơn trợ cấp thất nghiệp là 1,48 triệu trong tuần 20/6. Tuần trước, con số này là 1,508 triệu người. Tổng...
Chứng khoán bị kéo lại khi lo ngại về virus Corona tăng lên Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ CBRT dự kiến...
Vụ bê bối tài chính của Wirecard (WDI.DE) đang hạ màn. Mới vài ngày trước, công ty này tuyên...
Các chỉ số Mỹ sụt giảm vào hôm qua do các lo ngại về sự gia tăng Corona. S&P 500 đóng cửa giảm 2,59%, Dow Jones...
• Tổng thống Trump đang lên kế hoạch áp dụng mức thuế mới đối với một số nước EU • IMF dự kiến kinh tế toàn cầu sẽ...
DE30 đang giảm rõ rệt trong đầu phiên Châu Âu, xóa sạch đà tăng từ hôm thứ Ba. Không có lý...
Gần đây, Dầu đang trong một xu hướng tăng. Tuy nhiên, giá đã không thể duy trì ở mức cao hơn mức cao của ngày...
Các thị trường châu Âu mở cửa ở mức thấp Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức dự kiến nền kinh tế sẽ được cải thiện vào...
Các chỉ số Mỹ đã đóng cửa phiên hôm qua ở mức cao với S&P 500 tăng 0,43% và Dow Jones tăng 0,5%. Nasdaq...
PMI của Pháp và Đức vượt qua kì vọng DE30 xóa đường trung bình động 200 giờ Cựu giám đốc...
Theo Bloomberg, American Airlines (AAL.US) đang lên kế hoạch tăng khối lượng của trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu thứ cấp...
Pháp vừa công bố kết quả PMI sơ bộ và các chỉ số này đã cao hơn mức dự kiến của thị trường Sản...
