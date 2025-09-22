Bản tin sáng 23/6: Đến lượt EU nhắm vào Trung Quốc?
Các chỉ số Mỹ đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ. S&P500 tăng 0,65%. Dow Jones tăng 0,69% và Nasdaq tăng 1,11%....
Tin tức thị trường
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Gần đây Vàng đã giao dịch đi ngang. Tuy nhiên phe mua đã chiếm ưu thế vào cuối tuần trước và thị trường...
Cổ phiếu của Gap (GPS.US) đã được Wells Fargo nâng hạng từ mức "underweight" lên mức "overweight". Các...
Thứ Hai bắt đầu trong bối cảnh tâm lý lo ngại nhưng điều này đã thay đổi. DE30 phục hồi gần 250 điểm khi các quan chức...
Cổ phiếu Nikola Corporation (NKLA.US) giao dịch cao hơn 100% từ đầu tháng đến nay Công ty tập trung sản xuất xe tải không...
Apple (AAPL.US) vừa thông báo rằng sẽ đóng cửa một số cửa hàng ở Mỹ thêm một lần nữa vì số ca mắc Corona ngày...
Cổ phiếu của Occidental Petroleum (OXY.US) nhảy vọt lên 5% sau khi một nhà phân tích của SunTrust nâng mức đánh...
Dish Network Corp (DISH.US) sẵn sàng hoàn tất thỏa thuận với T-Mobile, theo hồ sơ của SEC. T-Mobile, gần đây đã sáp...
Chỉ số công nghệ Mỹ đạt mức cao nhất mọi thời đại Đợt bán tháo lớn hôm thứ 5 vừa qua đã bị đẩy lui. US100 đã...
Các chỉ số chứng khoán đang tăng trở lại trong hôm nay khi Trung Quốc đã cam kết tăng thu mua hàng nông...
Dầu WTI (OIL.WTI) đã phá vỡ mức 40$. Giá Dầu chưa từng đạt mức này kể từ khi OPEC+ đồng thuận về việc gia hạn thỏa...
Chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua không đồng đều. S&P 500 đóng cửa tăng 0,06%, Nasdaq...
EURUSD đang giao dịch ở mức thấp trong hôm nay. Nhìn vào khung H4, tỷ giá đang thử nghiệm vùng hỗ trợ một lần nữa. Vùng...
Bank of England announced its latest policy decision at 12:00 pm BST. The Bank left rates unchanged as expected but decided to boost the target for bond...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng 1,5 triệu trong tuần 13/6, nâng tổng số lên 45,7 triệu kể từ ngày 21/3 - khi dịch Corona...
Chỉ số chứng khoán châu Âu và hợp đồng tương lai Wall Street tăng vọt sau một cuộc họp báo của các quan chức thuộc Trung...
Hợp đồng tương lai các chỉ số Châu Âu mở cửa ở mức thấp SNB, Norges Bank và BoE công bố quyết định lãi...
