Lịch kinh tế: Các Ngân hàng Trung Ương công bố lãi suất
Hợp đồng tương lai các chỉ số Châu Âu mở cửa ở mức thấp SNB, Norges Bank và BoE công bố quyết định lãi...
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Hôm qua, các chỉ số Mỹ đã không thể giữ được đà tăng trong hôm qua và đóng cửa ở mức thấp. S&P500...
Đồng tiền điện tử lớn thứ hai - Ethereum - đã ở trong một xu hướng tăng từ ngày 13/3. Đồng tiền ảo này đã không...
Tồn khi Dầu thô của Mỹ đã tăng 1,21 triệu thùng trong tuần 12/6 (tuần trước: tăng 5,7 triệu thùng). Trong khi đó,...
US30 Thị trường chứng khoán toàn cầu mở cửa tuần này ở mức thấp nhưng phe mua đã nhanh chóng chiếm lại quyền...
Thị trường mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư với tâm trạng lạc quan, làm ngơ trước các tin tức về Corona. Bắc Kinh đã...
Căng thẳng địa chính trị gia tăng tại châu Á Powell điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Báo...
Các chỉ số của Mỹ đã có một phiên tăng rất mạnh ngày hôm qua. S&P 500 đóng cửa cao hơn 1,90%,...
Doanh số bán lẻ tháng 5 của Mỹ vừa được công bố. Doanh số tăng 17,7% so với tháng trước trong khi mức dự đoán là...
Chứng khoán toàn cầu mở cửa phiên đầu tuần ở mức thấp tuy nhiên tâm lý thị trường nhanh chóng được cải thiện....
Theo truyền thông địa phương, hôm nay chính quyền Bắc Kinh đã nâng mức phản ứng khẩn cấp COVID-19 lên mức 2. Bắc...
Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu tăng trước phiên giao ngay Powell bắt đầu phiên điều trần 2 ngày...
Dầu thô đã chứng kiến tuần sụt giảm đầu tiên trong vòng 2 tháng. Trước đó, giá dầu thô đã tăng...
Các chỉ số Mỹ phục hồi sau đợt giảm hôm qua và đóng cửa ở mức cao. S&P tăng thêm 0,83%, Nasdaq tăng 1,43%...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào hôm thứ Hai, sau khi giảm gần 4% vào...
Nomura đã đưa ra một khuyến nghị đối với cặp tiền EURGBP Công ty dịch vụ tài chính khuyến nghị đặt lệnh mua đối với...
Các chỉ số châu Âu mở cửa phiên đầu tuần với gap giảm. Nhìn vào chỉ số Đức DAX, chúng ta có thể...
