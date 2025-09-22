Lịch kinh tế: Tình hình dịch bệnh đáng lo ngại
Chứng khoán giảm khi số ca nhiễm Corona tăng cao Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể sẽ có một cuộc điện đàm với Von...
Tin tức thị trường
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Chứng khoán toàn cầu mở cửa phiên đầu tuần ở mức thấp. Nikkei, S&P/ASX 200, Kospi và các chỉ số Trung Quốc...
Nối tiếp mức giảm trong ngày lớn nhất của hơn 2 tháng qua, các chỉ số châu Âu và hợp đồng tương lai chỉ số Mỹ đang...
EURUSD giao dịch trong một xu hướng không rõ ràng trong hôm nay. Tuy nhiên, nhìn vào khung thời gian H4,...
Các chỉ số của Mỹ đã ảnh hưởng nghiêm trọng trong hôm qua khi các nhà đầu tư bắt đầu lo sợ một đợt bùng...
Số đơn xin trợ cấp lần đầu trùng với mức dự đoán của thị trường, ở mức 1,54 triệu vào tuần trước. Nhưng số đơn xin duy trì...
Sau những sự kiện lớn hôm thứ Tư (cuộc họp của FOMC, báo cáo lạm phát, báo cáo tồn kho Dầu), Lịch kinh tế của...
Mặc dù chính sách mới công bố của Fed được đánh giá là rất ôn hòa, DE30 vẫn ghi nhận...
Fed duy trì mức lãi suất 0% và tiếp tuc chính sách thu mua trái phiếu mở rộng sau cuộc họp hôm...
Hertz (HTZ.US) đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào cuối tháng Năm vừa qua Tháng này, giá cổ...
Trong cuộc họp hôm nay, Fed đã cam kết sẽ tăng bảng cân đối kế toán ít nhất ở "tốc độ hiện tại" với khoảng 80...
DE30 Nhìn vào khung thời gian hằng ngày, DE30 đang trong một kênh giá tăng. Tuy nhiên, đà tăng bị chặn...
Tồn kho Dầu của Mỹ đã tăng 5,72 triệu thùng trong tuần 05/06/2020, sau khi giảm 2,077 triệu vào tuần trước. Trước đó, các...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đã nhảy vọt lên 7% trong phiên giao dịch hôm nay, lập kỉ lục mới khi phá vỡ mức 1000$. Động lực...
FOMC sẽ công bố quyết định vào hôm nay lúc 7pm GMT . Sau đó, chủ tịch Powell sẽ có 30 phút họp báo....
Chỉ số châu Âu mở cửa phiên ở mức cao Fed sẽ công bố quyết định trong hôm nay OECD công bố báo...
S&P 500 đã kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức thấp hơn 0,78% trong khi Dow Jones giảm 1,09%. Nasdaq...
