Công ty Scotts Miracle-Gro tăng mức dự báo cả năm
Cổ phiếu của Scotts Miracle-Gro (SMG.US)— stock đã tăng 5% trong phiên giao dịch mở rộng sau khi công ty này điều...
Tin tức thị trường
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Mitsubishi UFJ Financial Group đã đưa ra một khuyến nghị đối với cặp tiền EURAUD. Tập đoàn khuyến nghị đặt lệnh Mua đối với cặp tiền này...
Các chỉ số châu Âu mở cửa phiên hôm nay với một bước thụt lùi lớn. Chỉ số DAX của Đức (DE30) giảm hơn 200 điểm. Nhìn...
Xuất khẩu của Đức sụt giảm trong tháng Năm Thay đổi thành viên của chỉ số Euronext Báo cáo...
Hôm qua, các chỉ số Mỹ đã chạm mức đóng cửa cao nhất sau đại dịch. S&P 500 tăng 1,2% và đóng cửa cao...
Vàng đang giao dịch ở mức cao hôm nay mặc dù tâm lý thị trường có trở nên kém lạc quan trong...
Quả là một năm đầy biến động với Dầu! Sau một đợt suy giảm lớn chưa từng có trong lịch sử và sự đảo chiều ngoạn mục trong tháng...
Morgan Stanley đã đưa ra một khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh Chờ Mua với cặp tiền này ở các...
Fed công bố chính sách tiền tệ vào thứ Tư Báo cáo nhà ở Canada công bố vào cuối...
Chứng khoán châu Á tăng cao khi bắt đầu tuần giao dịch mới. Nikkei tăng 1,2% trong khi các chỉ số của Trung Quốc...
Báo cáo NFP tháng Năm đã được công bố. Thị trường đã dự kiến con số của tháng này sẽ lại là...
EUR và các các chỉ số châu Âu tỏ ra hoan nghênh trước quyết định tăng quy mô chương trình thu mua PEPP...
Báo cáo NFP của Hoa Kỳ có thể đề cập đến việc nhầm lẫn trong báo cáo tháng Tư Canada giảm 500.000 việc...
Mô hình Đầu Vai ngược đã xuất hiện trên biểu đồ của EURUSD. Trong khi xu hướng tăng vẫn là xu hướng chính, một...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức thấp. S&P 500 giảm 0,34% và Nasdaq giảm 0,69%. Dow Jones...
Sau khi chỉ số FAANG leo lên mức cao lịch sử, Nasdaq cũng cố gắng bắt nhịp đợt tăng. Tuy nhiên hiện tại chỉ số chứng khoán công...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 1,877 triệu trong tuần kết thúc vào 30/5, đưa tổng số lên gần 43 triệu kể từ...
