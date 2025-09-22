Bản tin sáng 02/06/2020: Anh sẵn sàng nhượng bộ trên bàn đám phán thương mại hậu Brexit
Các chỉ số Mỹ làm lơ trước thông tin Trung Quốc có kế hoạch tạm dừng mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ....
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Tâm lý lạc quan vẫn duy trì trên thị trường chứng khoán châu Âu Bạo loạn tiếp diễn ở các thành...
Mặc dù các tin tức tiêu cực xuất hiện hàng loạt, dường như các chỉ số chứng khoán vẫn còn trong...
Chỉ số sản xuất PMI tháng 5 của ISM (Mỹ) đạt 43,1 điểm. Tăng so với mức 41,5 của tháng trước, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức...
EURUSD đã mở cửa phiên tăng hôm nay. Tuy nhiên, đà tăng đã bị chặn lại ở vùng kháng cự chính...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ bất ngờ sụt giảm sau báo cáo...
Thị trường có vẻ thận trọng khi bắt đầu tuần giao dịch mới Chỉ số PMI Sản xuất ISM sẽ được công bố vào chiều tối Không...
Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương đang giao dịch ở mức cao vào đầu tuần. Nikkei và...
Cổ phiếu của Williams-Sonoma (WSM.US) đã nhảy vọt lên hơn 8% trước phiên giao dịch, sau khi công ty công bố kết...
Sau đây là một số phân tích kỹ thuật đối với chỉ số Pháp. Nhìn vào khung M15, chúng ta có...
Các tin đồn đã xuất hiện về việc trong bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có những chứng cứ cho...
Các thị trường đang ở trong trạng thái chờ đợi Trump sẽ tổ chức họp báo liên quan đến Trung Quốc Báo...
Jerome Powell đã bình luận về các chính sách tài chính tiền tệ maFed đang sử dụng. Chủ tịch Fed chỉ...
Các chỉ số Mỹ đã xóa mức tăng trong ngày hôm qua và đóng cửa ở mức thấp. S&P500 giảm 0,21%. Dow...
EURUSD đã vượt qua giới hạn trên của phạm vi giao dịch 1,08 - 1,10 trong đầu tuần này. Sau đó, tỷ giá tiếp tục tăng...
The number of Americans filling for unemployment benefits was 2.123 million in the week ended May 23rd, bringing total claims to near 41 million...
Đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc nhưng nền kinh tế toàn cầu đã bị tàn phá nặng nề. Rất nhiều doanh nghiệp truyền...
Vàng đang giao dịch ở mức cao hôm nay. Tuy nhiên, nhìn vào khung H1, chúng ta có thể thấy giá đã...
