Giá Dầu vẫn giữ được xu hướng tăng
Sáng thứ Sáu, Dầu đột ngột giảm giá vì những căng thẳng liên quan đến Hồng Kông nhưng biến động nhỏ này...
Tin tức thị trường
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Thị trường tài chính Mỹ và Anh đóng cửa nghỉ lễ Chỉ số IFO Đức đạt 78,3 điểm trong tháng 5 Thống...
Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương đang giao dịch đầy biến động vào đầu tuần. Cổ phiếu từ Nhật...
• Căng thẳng dâng cao giữa Bắc Kinh và Washington • Hy vọng tăng lên đối với vắc-xin chống virus Corona • Nợ công...
• Bitcoin không thể phá vỡ trên 10.000 đô la • Ethereum 2.0 có thể được ra mắt vào năm 2020 •...
Từ quan điểm kỹ thuật, EURJPY đã chạm đến mức hỗ trợ quan trọng trong ngày. Vùng 117,00 được đánh dấu với giới hạn...
Cổ phiếu của Splunk (SPLK.US) đã tăng hơn 6% khi giao dịch trước giờ mở cửa sau khi công ty công bố kết quả tài chính...
Chứng khoán châu Âu giảm vào cuối tuần DE30 cố gắng leo trở lại trên 11.000 điểm Etihad Airlines hủy đơn đặt hàng...
Gần đây, ngành ngân hàng gặp khó khăn trong bối cảnh lãi suất toàn cầu đồng loạt giảm thấp kỷ...
Ngân hàng Morgan Stanley đã đưa ra một khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh BÁN đối...
Thị trường đang theo dõi diễn biến căng thẳng Mỹ - Trung Biên bản cuộc họp ECB Báo cáo doanh số bán...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua trong sắc đỏ. S&P 500 giảm 0,78%. Dow Jones giảm 0,41% và Nasdaq...
• Thị trường chứng khoán mất đà trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung dâng cao • Các báo cáo PMI thể...
Các chỉ số chính của Mỹ giảmtrong hôm nay khi thị trường đã trải qua một đợt tăng mạnh trong tuần, đồng thời báo...
Dầu (OIL, OIL.WTI) Dữ liệu giao thông từ Mỹ và Đức cho thấy tình hình đã trở lại bình thường, đồng nghĩa...
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 2,438 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 16/5, đưa tổng số đơn xin trợ...
Xu hướng tăng của Bạc đã bị chặn lại ở mức kháng cự 17,5$, vùng phản ứng giá trước đó. Chúng ta có thể...
Thị trường Dầu tiếp tục tăng giá và Dầu WTI (OIL.WTI) đang dẫn đầu xu hướng. Giá đã tăng trở lại vào thứ Năm này,...
