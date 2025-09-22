TIÊU ĐIỂM: DE30 nhảy vọt sau báo cáo PMI của Đức
PMI sơ bộ của Đức cho tháng 5 đã được phát hành lúc 8:30 sáng BST. Chỉ số PMI dịch vụ bật lên từ mức 16,2...
Tin tức thị trường
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
Xem tiếp
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
PMI sơ bộ của Đức cho tháng 5 đã được phát hành lúc 8:30 sáng BST. Chỉ số PMI dịch vụ bật lên từ mức 16,2...
Mọi chú ý đang dành cho căng thẳng Mỹ - Tring Các báo cáo PMI sơ bộ từ châu Âu...
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, các chỉ số Mỹ tăng mạnh. S&P500 tăng 1,67%, Dow Jones tăng 1,52% và Nasdaq...
• Phe mua chiếm ưu thế • Cổ phiếu Dầu thô của Mỹ giảm nhiều nhất trong 5 tháng • Vàng gần chạm mốc cao nhất trong...
Nền kinh tế toàn cầu đã bị phá hủy bởi đại dịch Covid-19. Để thế giới quay trở lại trạng thái bình thường, sẽ cần có...
Dự trữ dầu thô ở Mỹ giảm 4,98 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 5 năm 2020, sau khi giảm 0,745...
Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng rất mạnh kể từ cuộc phỏng vấn vào Chủ nhật của Powell. Nasdaq đang giao dịch khoảng 5% dưới...
GBPUSD mở cửa phiên giao dịch châu Âu hôm nay với gap giảm sau báo cáo lạm phát của Anh tệ...
Thị trường kim loại quý đang rất sôi động trong tuần này. Bạch kim đang dẫn đầu đà tăng. Kim loại này đang giao dịch...
Walmart (WMT.US) báo cáo kết quả tài chính trong quý đầu tiên của năm tài chính 2021. Công...
Biên bản cuộc họp của FOMC sẽ được công bố vào chiều hôm nay Bộ Năng lượng Mỹ dự đoán tồn kho Dầu sẽ tăng...
Các chỉ số Mỹ đã đóng cửa phiên giảm ngày hôm qua. S&P 500 giảm 1,05%. Dow Jones giảm 1,59% và...
• Áo phản đối kế hoạch thành lập Quỹ phục hồi của EU • Chính phủ Anh công bố chế độ thuế mới • Chứng...
AUD là một trong những đồng tiền có hiệu suất tốt nhất phiên giao dịch hôm nay. Trong khi đó, chỉ số USD đã...
US100 Nhìn vào chỉ số thị trường chứng khoán của các công ty công nghệ, chúng ta có thể nhận thấy...
USDJPY đang giao dịch ở mức cao sau thông báo rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc họp đột xuất vào...
Trong vài phút qua, đồng Yên vừa có sự sụt giảm nhẹ. Nguyên nhân của việc này là do Ngân hàng...
Thị trường lạc quan nhờ niềm hy vọng mới về vắc-xin và gói kích thích kinh tế của EU Powell sẽ phát biểu...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ