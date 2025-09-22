Bản tin sáng 19/05/2020: Thị trường lạc quan nhờ tin tức về vắc-xin. Các biện pháp hỗ trợ kinh tế mới được đề xuất.
Hôm qua các chỉ số Mỹ đều tăng giá nhờ tâm lý lạc quan về một loại vắc xin chống virus Corona mới được thử nghiệm....
Tin tức thị trường
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
Xem tiếp
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Hôm qua các chỉ số Mỹ đều tăng giá nhờ tâm lý lạc quan về một loại vắc xin chống virus Corona mới được thử nghiệm....
Moderna (MRNA.US) tuyên bố rằng vắc-xin thử nghiệm của họ cho thấy kết quả triển vọng trong các thử nghiệm đầu tiên. Công...
• Moderna (MRNA.US) - kết quả lâm sàng cho thấy vắc-xin của họ có "khả năng cao" chống lại virus Corona •...
Chỉ số DAX của Đức (DE30) vượt qua mức 11.000 điểm sau khi Pháp và Đức kêu gọi thành lập Quỹ phục hồi 500 tỷ euro (543...
Ngay từ đầu phiên Mỹ ngày hôm nay, chỉ số Russell 2000 hay US200 gồm các công ty có vốn hóa tương...
Đồng euro đã tăng giá lên 1,09 USD trong phiên giao dịch buổi chiều hôm thứ Hai, khi tâm trạng lạc quan quay...
Thị trường VÀNG đã bắt đầu tuần mới ở mức cao sau khi vượt qua giới hạn trên của mô hình tam giác. Tuy nhiên,...
Bạc tiếp tục đợt tăng giá sau khi Chủ tịch Fed đề nghị Ngân hàng Trung ương thực hiện thêm nhiều biện pháp để hỗ trợ nền...
Các tin tức thương mại có khả năng di chuyển thị trường FOMC, RBA và ECB sẽ công bố biên bản cuộc họp trong...
Thị trường chứng khoán châu Á đang giao dịch ở mức cao trong phiên giao dịch đầu tuần. Nikkei tăng 0,5% và Kospi...
Giá Bitcoin nằm gần mức 10.000$ sau đợt halving Ethereum mất đà tăng Visa đang lên kế hoạch phát hành tiền điện...
Căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng Hầu hết các chỉ số châu Âu đóng cửa ở mức cao Vàng chạm mốc cao trong vòng...
Hôm nay, động thái tăng giá của EURUSD đã bị dừng ở mức thoái lui Fibo thoái lui 61,8% của xung lực giảm...
Vàng tăng 2.5% từ hôm thứ Hai và đang giao dịch ở mức 1739$. Kim loại này đang tiến đến mức cao của tháng ở 1747$. Nếu...
• Căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ • Doanh số bán lẻ tại Mỹ giảm mạnh với tốc độ kỷ lục • Apple...
• Tổng số ca mắc Corona được xác nhận đã vượt qua 4,56 triệu trong đó hơn 304 000 người chết và hơn 1,72 triệu người...
Doanh thu bán lẻ của Mỹ trong tháng 4 vừa qua ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất kể từ khi các dữ liệu thống kê được thu thập trong...
Sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh gia hạn lệnh cấm vận đối với các công ty như Huawei và ZTE. Hôm nay, bộ Thương...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ