Tiêu dùng ở Trung Quốc vẫn chưa phục hồi sau dịch bệnh
Các chỉ số hàng tháng của Trung Quốc đã được công bố hôm nay. Các dữ liệu cho thấy bóng đen ảm đạm...
Tin tức thị trường
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
Xem tiếp
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Xem tiếp
Các chỉ số hàng tháng của Trung Quốc đã được công bố hôm nay. Các dữ liệu cho thấy bóng đen ảm đạm...
TD Bank đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền AUDUSD. Ngân hàng khuyến nghị đặt lệnh bán đối với cặp tiền này theo...
Hợp đồng tương lai các chỉ số châu Âu mở cửa phiên tăng đầu phiên giao dịch tiền mặt Chỉ số GDP Đức giảm 2,2%...
Các chỉ số Mỹ đã có sự phục hồi đầy ấn tượng vào hôm qua. Trong suốt phiên giao dịch, S&P500 được giao...
EURUSD mở cửa phiên ở mức thấp, tiếp tục đà giảm ngày hôm qua. Tuy nhiên, cặp tiền chạm mức hỗ trợ vào sáng...
Phần lớn chỉ số chứng khoán đang cố gắng phục hôm nay. Cisco và American Express dẫn đầu trong cuộc đua này. Cổ phiếu của cả...
Số đơn xin thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ được dự đoán ở mức 2,5 triệu Các thành viên Fed, ECB...
Những tin tức tiêu cực đang đè nặng lên thị trường chứng khoán. Các chỉ số Mỹ tụt dốc từ hôm thứ Ba và...
Công ty dược phẩm và công nghệ sinh học Gilead Sciences (GILD.US) tuyên bố rằng họ đã kí một thỏa thuận...
Những ngày nay, thị trường đang mong đợi tuyên bố chính thức từ Fed liên quan đến việc cắt giảm lãi suất xuống mức âm....
Dầu Giá Dầu giao dịch đi ngang gần mức 25$ (dầu WTI) và 30$ (dầu Brent) Một mặt, có hy vọng rằng nhu cầu đang phục...
Hôm nay, bài phát biểu của chủ tịch Fed - ông Jerome Powell là sự kiện được mong đợi nhất. Trong bài phát...
Theo báo cáo tình trạng dầu khí của EIA, trong tuần 08/05/2020, tồn kho Dầu thô của Mỹ đã...
• Các chỉ số chứng khoán châu Âu đóng cửa ở mức thấp khi sự lo ngại về đại dịch Corona tăng lên • Chủ...
DE30 đã phá vỡ dưới phạm vi hợp nhất vào cuối phiên hôm qua và đang trên đà giảm. Chỉ số Đức đang...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua trong sắc đỏ. S&P500 đóng cửa thấp hơn 2,05%. Nasdaq...
Chứng khoán châu Âu mở cửa ở mức thấp CPI tháng 4 của Mỹ giảm chậm đáng kể trong tháng 4 Các...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ