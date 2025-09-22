Phân tích chuyên sâu: Thị trường cổ phiếu | Liệu các cổ phiếu công nghệ có đang bị đe dọa?
Cổ phiếu công nghệ tỏ ra vượt trội trên thị trường trong năm nay Tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm, dưới mức trung bình...
Tin tức thị trường
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
Theo Bloomberg, Tesla đã tạm dừng việc sản xuất của họ tại một nhà máy gần Thượng Hải, Trung Quốc. Việc sản xuất dự kiến...
Mô hình Đầu - Vai xuất hiện trong khung thời gian H4. GBPUSD gặp khó khăn với mức hỗ trợ chính tại đường viền cổ (neckline)...
Hôm nay, Norges Bank đã khiến các nhà đầu tư ngạc nhiên khi công bố cắt giảm lãi suất xuống còn...
Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến nền kinh tế nước này sẽ suy giảm 14% trong năm 2020 Số lượng đơn xin trợ cấp thất...
Kêt thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, các chỉ số Mỹ như S&P500 giảm 0,70%, Dow Jones giảm 0,91% nhưng...
Các doanh nghiệp tư nhân ở Mỹ đã sa thải 20,236 triệu công nhân vào tháng 4 năm 2020, từ mức giảm...
Hôm nay EURUSD giảm xuống dưới 1,08 sau khi Ủy ban châu Âu công bố các dự báo mới nhất. Dự báo chỉ ra mức...
Nordea đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ AUDNZD Ngân hàng khuyến nghị nên đặt lệnh bán đối với cặp tiền tệ này...
Phân tích cơ bản cho tình hình hiện tại Giá dầu thô đã liên tục lao dốc trong tháng...
• Giá dầu giảm do lo ngại về nhu cầu • Báo cáo ADP cho thấy có 20,2 triệu việc làm bị mất...
Trọng tâm thị trường chiều nay là các loại tiền của thị trường mới nổi với BRL, TRY, ZAR và MXN đều giảm hơn 1% so với USD....
• Tổng số ca nhiễm virus Corona được xác nhận đã vượt qua 3,75 triệu trong đó hơn 259 000 người chết và hơn 1,25...
Hôm nay, DE30 đang giao dịch ở mức thấp. Tuy nhiên, giá đã giảm đến giới hạn thấp hơn của cấu trúc Overbalance. Theo...
Thị trường cổ phiếu châu Âu giao dịch hỗn loạn vào thứ 4 DE30 thử nghiệm mức 10.570 điểm Sản lượng quý...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức cao. S&P500 tăng 0,90%, Dow Jones tăng 0,56% và...
• Tổng số ca nhiễm Corona được xác nhận đã vượt qua 3,67 triệu trong đó hơn 253 000 người chết và hơn 1,20 triệu...
Chứng khoán toàn cầu giao dịch cao hơn với hy vọng các quốc gia mở cửa trở lại Giá dầu tăng trở lại Disney (DIS.US)...
