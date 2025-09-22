TIN NÓNG: Báo cáo PMI phi sản xuất của Mỹ cao hơn kỳ vọng
Chỉ số PMI phi sản xuất ISM Mỹ đã giảm xuống còn 41,8 vào tháng 4 năm 2020 từ mức 52,5 của tháng trước, cao...
Tin tức thị trường
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
DE30 tiếp tục tăng cao hơn so với hôm qua và sắp thu hẹp khoảng cách giá từ cuối tuần trước ở mức 10777. Chỉ số Đức tăng khoảng...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ EURGBP Ngân hàng khuyến nghị nên đặt lệnh mua đối với cặp tiền tệ này...
Sau khi đợt bán tháo vào nửa cuối tháng Tư, dầu đang bắt đầu lại bình thường vào đầu tháng Năm. Giá...
Tòa án Đức quy định về tính hợp pháp của gói kích thích kinh tế từ ECB Chỉ số ISM phi sản...
Mặc dù có giảm giá trước đó nhưng chứng khoán Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch hôm...
Chỉ số đơn đặt hàng của Mỹ ghi nhận mức giảm lên đến hai chữ số. Tuy nhiên con số thực tế thấp hơn dự kiến vẫn không...
Ethereum đang giao dịch theo xu hướng tăng. Đồng tiền này đã bị kéo lại mức hỗ trợ chính 185$. Mức này đánh...
DAX mở với phiên giảm sau một kì nghỉ cuối tuần dài (thị trường chứng khoán Đức đã đóng cửa vào thứ...
Tâm lý thị trường tài chính toàn cầu sa sút vào đầu tuần mới. Hang Seng giảm 4,1%,...
• Thị trường chứng khoán Mỹ bị bao trùm bởi màu đỏ vào đầu phiên • Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp...
Giá hợp đồng tương lai của dầu WTI tăng hơn 6% trong phiên giao dịch đầy biến động vào thứ Sáu, sau khi tăng 25% trong...
• Giá Bitcoin thoát khỏi ngưỡng kháng cự 9.500$ • Ethereum bị kéo lại dưới mức 220$ • KFC triển khai công...
• Đa số các thị trường chứng khoán đóng cửa nghỉ lễ vào hôm nay • ...
FTSE 100 (UK100.cash) đã giảm 2,6%, giao dịch vào khoảng 5750 ngày hôm nay, sau sự đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về...
Chính phủ liên bang Đức đang trì hoãn quyết định mở trường lại trường học, nhà trẻ và tiếp tục Giải Bóng...
• Các chỉ số của Hoa Kỳ chìm trong sắc đỏ giờ đóng cửa sau khi các báo cáo vĩ mô không...
• Thị trường chứng khoán châu Âu đóng cửa ở mức thấp • Ngân hàng TW châu Âu thất bại trong...
