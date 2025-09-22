TIN ĐIỂM: Những xu hướng chính trên thị trường Forex
Sự biến động gia tăng trên thị trường Forex rất có thể là do định vị dòng chảy cuối tháng. Dường như không...
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Micron Technologies là một trong những nhà sản xuất bộ nhớ và giải pháp công nghệ bán dẫn hàng đầu thế giới, phục vụ nhiều ứng dụng từ máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động đến ngành ô tô....
EURUSD đang giao dịch đi ngang. Các nhà đầu tư đang chờ đợi sự kiện quan trọng của ngày hôm nay - quyết định lãi suất...
Các nước châu Âu công bố báo cáo Q1 Số tiền trợ cấp thất nghiệp ước tính ban đầu ở 3.5...
Các chỉ số Mỹ đã làm ngơ trước báo cáo GDP không tốt của Mỹ ngày hôm qua và ...
• Số ca nhiễm virus corona được xác nhận đã vượt quá 3,17 triệu trong đó hơn 220 300 người tử vong và...
Cuộc họp báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ông Jerome Powell vừa kết thúc và diễn tiến của nó phù...
Vàng Cung vượt cầu là xu hướng rõ nét được dự báo trên thị trường vàng năm...
The FOMC maintained interest rates and refrained from introducing any additional action during the April meeting noting the severe economic damage and...
Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) công bố quyết định lãi suất vào chiều nay US GDP report for Q1 expected to...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua với S&P 500 giảm 0.52%, Dow Jones giảm 0.13% và Nasdaq...
Hai Ngân hàng TW lớn sẽ công bố các quyết định tiền tệ trong tuần này: Cuc Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và...
Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ đã công bố Chỉ số kinh tế hàng tuần (WEI). Chỉ số này hiện đang ở mức -11,59% trong...
Tâm lý lạc quan có thể nhận thấy trên thị trường tài chính toàn cầu hôm nay. Hợp đồng tương lai của...
Chỉ số lòng tin người tiêu dùng Mỹ dự kiến giảm xuống còn 88 điểm. Ngân hàng Trung Ương Thụy Điểm...
Sau một phiên giao dịch đầy biến động, các chỉ số Mỹ kết thúc phiên ngày hôm qua với giá cao. S&P...
Số ca nhiễm corona đã được xác nhận đã vượt qua 3,06 triệu. Trong đó hơn 207 000 người tử vong và hơn 883 000 người...
Áp lực từ phe bán đã quay lại với thị trường dầu vào đầu tuần. Giá dầu WTI giảm hơn 9% sau khi thử nghiệm ở mức $19...
Ngân hàng Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền USDCAD như sau. Ngân hàng này khuyến nghị...
