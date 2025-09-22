USDCAD - Khuyến nghị từ Morgan Stanley
Ngân hàng Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền USDCAD như sau. Ngân hàng này khuyến nghị...
Tin tức thị trường
Tiền điện tử mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai với đà giảm mạnh, khi làn sóng bán tháo đã kích hoạt gần 1,7 tỷ USD bị thanh lý. Chỉ số đô la Mỹ giảm hơn 0,2% trong ngày, nhưng điều này không chuyển thành...
Xem tiếp
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
Xem tiếp
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Xem tiếp
Ngân hàng Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền USDCAD như sau. Ngân hàng này khuyến nghị...
Sau khi tăng đột biến vào buổi sáng, xu hướng tăng của DE30 dừng lại ở vị trí 10630 điểm. Chỉ số Đức bị mắc kẹt...
• Các chỉ số chính của Châu Âu kết thúc phiên giao dịch hôm nay với sắc xanh • Một số tiểu...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa với giá cao nhưng chững lại sau đó DE30 phá vỡ mức 10,600 điểm...
Các cổ phiếu ở châu Á đang hồi phục sau khi chính sách từ Ngân hàng Nhật Bản được công bố. Nikkei...
• Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa với giá cao hơn • Gói kích thích mới đã được Quốc Hội phê...
• Chứng khoán Châu Âu kết thúc phiên giao dịch thấp hơn • Chỉ số Mỹ vật vả tìm hướng đi •...
Thị trường chứng khoán Châu Âu bị kéo lại DE30 cố gắng phá vỡ trên 10.400 điểm Lufthansa (LHA.DE)...
Goldman Sachs đã đưa ra khuyến nghị về cặp tiền EURCHF. Ngân hàng này đã khuyến nghị bán (short) cặp tiền này...
Thị trường đang trong tâm lý lo ngại rủi ro Ifo Đức được công bố sáng nay Dự kiến đơn hàng lâu...
Báo cáo số lượng nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã công bố vào lúc 1:30 PM (giờ Châu Âu). Báo...
Chỉ số Mỹ đã không còn tăng sau khi báo cáo về thuốc điều trị virus Corona của Gilead không hiệu quả. S&P...
• Chỉ số Châu Âu đóng cửa với một màu xanh phấn khởi • Thông tin dữ liệu kinh tế từ Mỹ và Châu...
Vào những phút cuối cùng chúng ta đã thấy Wall Street đang sụt giảm mạnh. Điều này có liên quan...
Thị trường Dầu lại tiếp tục chịu đựng nỗi đau lớn. Một ngày sau khi hợp đồng tháng trước giảm hơn 300%, hợp đồng tháng 6 đang hoạt...
Các thị trường đang trong tâm lý lo sợ rủi ro sau khi thị trường Dầu tàn sát Chỉ số ZEW đang ở mức -41...
WTI đã giảm 45% trong phiên giao dịch hôm nay. USO đã bị ngưng đột ngột lại nên tiếp tục gây ra sự sụt giảm...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền USDJPY như sau. Ngân hàng khuyến nghị nên bán cặp tiền này...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ