Bản Tin Sáng Châu Âu 23/04
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên hôm qua với giá cao hơn sau khi đã nỗ lực phục hồi từ đợt giảm...
Tin tức thị trường
Tiền điện tử mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai với đà giảm mạnh, khi làn sóng bán tháo đã kích hoạt gần 1,7 tỷ USD bị thanh lý. Chỉ số đô la Mỹ giảm hơn 0,2% trong ngày, nhưng điều này không chuyển thành...
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Nhìn vào biểu đồ của EURUSD, chúng ta có thể thấy cặp tiền tệ này hiện đang giao dịch sang một bên giữa mức 1,0815...
Cổ phiếu Châu Âu đang cố gắng hồi phục sau đợt giảm hôm qua DE30 đang thử nghiệm ở mức 10,400 điểm vì thị trường...
Chúng ta đang quan sát một tình hình hết sức bất thường đang diễn ra với thị trường Dầu từ đầu tuần này. Tình...
Chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua với mức giảm lớn. S&P 500 giảm hơn 3,07%, Dow Jones giảm 2,67% và Nasdaq giảm 3,48% Diễn...
Tổng Kết Giá của hợp đồng WTI trong tháng trước giảm xuống mức âm lần đầu tiên trong lịch sử WTI duy trì...
Thị trường chứng khoán trên toàn cầu hiện đang giao dịch giảm do biến động của giá dầu. Dow Jones (US30) phá vỡ mức...
Hợp đồng dầu WTI trong tháng 5 đã cố gắng phục hồi những khoản lỗ trong hôm qua và hiện đang giao dịch ở mức 8,50$/thùng Diễn...
Các chỉ số Mỹ đã giảm cùng với dầu trong hôm qua. S&P 500 giảm hơn 1,79%, Down Jones giảm 2,44% và Nasdaq cũng...
Trên biểu đồ dường như chúng ta không quan sát được việc áp lực bán đối với thị trường dầu. WTI (OIL.WTI) giảm...
DE30 giao dịch thấp hơn gần 1,5% trong ngày. Theo dõi biểu đồ từ góc nhìn của các chuyên gia phân tích,...
Thị trường Châu Á giao dịch khó đoán khi Nikkei và S&P/ASX 200 giao dịch giảm nhưng chứng khoán Trung...
Một động thái điều chỉnh có thể được quan sát trên thị trường vàng. Giá của kim loại quý này đang...
Gilead Science (GILD.US), một công ty công nghệ sinh học của Mỹ tăng hơn 10% khi phiên Phố Wall mở cửa, dựa trên thông tin...
Thị trường dầu đang giao dịch bão hoà trong hôm nay. Giá dầu hiện đang nằm dưới vùng hỗ trợ quan trọng ở mức 21$ và...
Dự liệu thất nghiệp của Mỹ được công bố ở mức 5,2 triệu trong khi đó dự kiến chỉ ở mức 5,5 triệu. Dữ liệu thất nghiệp trong tuần vừa rồi được...
Các chỉ số của Hoa Kỳ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua với mức tăng khi S&P 500 tăng 0,58% và Dow Jones...
