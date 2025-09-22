Bản Tin Sáng Châu Âu 16/04
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua với mức giảm khi các dữ liệu được công bố của Mỹ thấp hơn rất...
Tiền điện tử mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai với đà giảm mạnh, khi làn sóng bán tháo đã kích hoạt gần 1,7 tỷ USD bị thanh lý. Chỉ số đô la Mỹ giảm hơn 0,2% trong ngày, nhưng điều này không chuyển thành...
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Dữ liệu bán lẻ của Mỹ trong tháng 3 đã được công bố vào lúc 1:30 chiều GMT+1. Dự liệu cho thấy mức giảm 8,7% hàng...
• Các chỉ số chính giao dịch thấp hơn vì các thông tin dữ liệu tiêu cực • Giá Dầu giảm...
Theo báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ lượng dầu dự trữ của Mỹ đã tăng lên đến 19,2 triệu thùng trong...
Giá dầu bật ra khỏi vùng kháng cự quan trọng ở mức 28$ (mức này chúng ta đã phân tích trước đó)....
JPMorgan (JPM.US) là ngân hàng lớn đầu tiên của Mỹ công bố thu nhập trong quý 1 năm 2020. Ngân hàng...
TD Bank đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ AUDUSD. Ngân hàng khuyến nghị nên bán cặp tiền này với các...
Deutsche Boerse đang xảy ra các về kỹ thuật và giao dịch trên đã bị gián đoạn DAX kéo theo DE30 và DE30.cash...
Các chỉ số Mỹ đã có mức tăng mạnh trong hôm qua với S&P 500 tăng 3,06%, Dow Jones tăng 2,39% và Nasdaq 3,95% Tâm...
Thị trường bắt đầu trở lại hoạt động sau ngày lễ Phục Sinh Công bố lợi nhuận Q1 của phố Wall Thị trường đang trở lại...
Các nhà đầu tư châu Âu đã trở lại sau ngày lễ Phục Sinh với tâm trạng tích cực khi các cổ phiếu...
Các chỉ số Mỹ đã đóng phiên thấp hơn hôm qua khi S&P 500 giảm 1,01%, Dow Jones giảm 1,39% và Nasdaq tăng...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua với mức tăng nhẹ khi S&P 500 tăng 1,45%, Down Jones tăng thêm 1,22% và...
Báo cáo về tình trạng thất nghiệp ở Mỹ được công bố vào lúc 1:30 chiều GMT+1. Dữ liệu một lần nữa cho thấy...
Các nhà sản xuất OPEC và phi OPEC sẽ tổ chức một cuộc họp bằng video Eurogroup bắt đầu lại các cuộc đàm phán...
Lượng dầu thô tồn kho của Mỹ tăng cao so với mức kỳ vọng của thị trường trong tuần trước xảy ra trước khi nhu cầu bị giảm mạnh bởi sự ảnh hưởng của...
Hy vọng về các trường hợp nhiễm virus Corona mới bắt đầu chậm lại đã bị mờ dần sau các báo cáo mới nhất rằng tốc độ...
Các chỉ số của Hoa Kỳ hiện đang giao dịch bão hoà trong hôm nay. Nhìn vào biểu đồ US500, chúng ta...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua với mức giá tăng khá lớn. Chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 3,41%, Dow...
