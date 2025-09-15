Thị trường nổi bật - GBPUSD (09.05.2025)
Vào ngày hôm qua, 8 tháng 5 năm 2025, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã công bố một thỏa thuận thương mại nhằm...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giảm mạnh trong phiên đêm qua và sáng...
International Airlines Group đã công bố số lượng đơn đặt hàng đáng kể với 53 máy bay mới cho các chuyến...
Nhu cầu Ethereum lập kỷ lục tiếp tục tăng trong ngày thứ hai liên tiếp. Giá của dự án lớn thứ hai hiện đã tăng hơn 9%...
Hôm nay, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát các bài phát biểu từ các thành viên của Cục Dự...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/05, chỉ số Dow Jones tăng 254.48 điểm (tương đương 0,62%) lên 41,368.45 điểm. Chỉ số S&P...
Tổng thống Trump công bố chính sách thương mại đột phá với Vương quốc Anh vào thứ Năm, thúc đẩy tâm lý...
Sau khi Trump công bố thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh, thị trường đang có sự chuyển hướng sang các tài sản rủi ro hơn....
Doanh số bán buôn theo tháng của Hoa Kỳ trong tháng 4 đạt 0,6% so với dự kiến 0,9% và trước đó 2,4% Hàng...
Tồn kho khí đốt tự nhiên theo báo cáo của EIA (tỷ feet khối): Thực tế 104 bcf (Dự báo 101 bcf, Trước đó 107 bcf)
Giá Ethereum hôm nay đã tăng vọt hơn 9% và đang cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 2.000 USD. Tâm lý...
Chính quyền Trump dự định hủy bỏ các quy định kiểm soát xuất khẩu chip AI của thời kỳ Biden, bao gồm cả "quy tắc phân...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Năng suất phi nông nghiệp (Q1): thực tế -0,8% QoQ so với dự báo -0,4% QoQ; trước...
Cuộc đua tích trữ Bitcoin chiến lược bắt đầu: Thêm một bang của Mỹ - Arizona - tham gia cuộc chơi. Sau tin tức này, Bitcoin đã...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tiếp tục có những biến động mạnh. Sau khi giảm xuống dưới mốc...
Quyết định lãi suất của BoE tháng 5: Thực tế: 4,25% dự báo 4,25%; trước đó 4,50%; Phiếu bầu của MPC về việc...
Giá token Trump tăng gần 13% sau khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ thông báo rằng ông sẽ sớm ký một "thỏa thuận" lớn...
Tình hình chung của thị trường Các thị trường chứng khoán châu Âu đang trong tâm lý lạc quan sau...
