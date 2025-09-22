Báo Cáo Đặc Biệt: Thị trường toàn cầu lạm phát, cơ hội nào cho nhà đầu tư?
Thị trường kinh tế lạm phát đã khiến các nhà đầu tư vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, việc giá...
Tin tức thị trường
Tiền điện tử mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai với đà giảm mạnh, khi làn sóng bán tháo đã kích hoạt gần 1,7 tỷ USD bị thanh lý. Chỉ số đô la Mỹ giảm hơn 0,2% trong ngày, nhưng điều này không chuyển thành...
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Nordea đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ CHFJPY. Ngần hàng khuyến nghị nên bán cặp này bằng lệnh chờ với các...
Tthị trường chứng khoán toàn cầu trong đầu quý mới đang phải chịu nhiều áp lực. Các cổ phiếu ở Trung Quốc, Nhật Bản...
Chỉ số quản lý mua hàng Chicago (Chicago PMI), còn được gọi là Chicago Business Barometer, đã giảm từ 49,0 xuống còn...
Số ca nhiễm virus Corona hiện nay đã vượt qua con số 800,000 người, số người phục hồi chiếm khoảng 170,000 người. Số người tử vong được công...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 1,60%, Dow Jones giảm 1,84% và Nasdaq mất 0,95%. Trên...
TD Bank đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ USDCAD. Ngân hàng khuyên rằng nên mua bằng lệnh chờ đối với cặp này cùng...
Cặp tiền tệ GBPUSD đã giao dịch trong xu hướng được điều chỉnh từ đầu tuần nay. Nếu trường hợp này tiếp tục được diễn ra, sẽ có...
Dữ liệu của hội nghị thường niên của các nhà doanh nghiệp dự kiến sẽ giảm mạnh CPI của Châu Âu cho thấy mức...
Chỉ số của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas đã giảm xuống -70 vào tháng 3 năm 2020 từ 1,2 trong tháng trước....
Các trường hợp nhiễm virus Corona trên toàn cầu đã vượt qua 735,015 người và 156,122 người đã khỏi bệnh. Số...
Bank of America đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ USDCAD. Ngân hàng khuyến nghị nên mua cặp này với các...
EURUSD bị kéo lại trong hôm nay. Cặp tiền tệ này đang hướng tới mức trung bình động chính, mức này từng là...
Chỉ số của Mỹ kết thúc phiên hôm qua với mức tăng vững chắc. S&P500 tăng 3,35%, Nasdaq tăng 3,62% và Dow Jones tăng 3,19%....
Dầu đang có một phiên giao dịch tiêu cực khác khi giao dịch thấp hơn 6-7% so với phiên đóng cửa trong tuần vừa rồi....
Chứng khoán Châu Âu mở phiên cao hơn Chỉ số CPI của Đức dự kiến sẽ bị chậm lại trong tháng 3 Buổi...
Phiên giao dịch Châu Á đầu tuần có thể thấy tâm lý thị trường vẫn còn hoang mang. Nikkei giảm 3%, Shanghai...
