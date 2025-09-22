Đọc thêm

Tin tức Crypto: Bitcoin và Ethereum lao dốc do nhu cầu chốt lời và phòng ngừa rủi ro📉

22 tháng 9, 2025

Tiền điện tử mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai với đà giảm mạnh, khi làn sóng bán tháo đã kích hoạt gần 1,7 tỷ USD bị thanh lý. Chỉ số đô la Mỹ giảm hơn 0,2% trong ngày, nhưng điều này không chuyển thành...

Top 3 thị trường đáng chú ý trong tuần

22 tháng 9, 2025

Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...

BoJ giữ nguyên lãi suất, nhưng phát đi tín hiệu "diều hâu"🎙️

19 tháng 9, 2025

BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...

