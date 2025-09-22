Dịch virus Corona: Cập nhật thị trường
Dịch virus Corona toàn cầu đã vượt quá 559.100 ca với hơn 128.700 người hồi phục. Số người tử vong xác nhận do virus Corona...
Tiền điện tử mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai với đà giảm mạnh, khi làn sóng bán tháo đã kích hoạt gần 1,7 tỷ USD bị thanh lý. Chỉ số đô la Mỹ giảm hơn 0,2% trong ngày, nhưng điều này không chuyển thành...
Tuần này sẽ là một tuần mà loạt các dữ liệu PMI sơ bộ của các nền kinh tế lớn được công bố, cùng với quyết định từ các ngân hàng trung ương Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ở Mỹ, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát...
BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%. Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các...
Quốc Hội Mỹ tranh luận về dự luật kinh tế vào đầu giờ chiều nay Báo cáo chỉ số niềm tin tiêu dùng đã...
EURUSD hiện đang giao dịch với giá thấp hơn sau khi bật khỏi vùng kháng cự tại 1.1055. Mức hỗ trợ gần nhất đáng theo dõi...
• Chỉ số Mỹ đã mở cửa với giá giảm mạnh sau 3 ngày tăng • Mỹ có thể trở thành tâm dịch mới • GAP...
JPMorgan đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền AUDUSD. Ngân hàng này khuyến nghị nên bán cặp tiền này...
Báo cáo chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ do Trường Đại học Michigan thực hiện đã giảm còn 89.1 vào tháng...
Ngân hàng Canada đã quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong một động thái khẩn cấp. Lãi suất chính...
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xác nhận trên Twitter đã xét nghiệm kết quả dương tính với virus Corona và...
Chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hỗn hợp trong hôm qua với Dow Jones tăng 2,39%, S&P500 tăng 1,15% và Nasdaq giảm 0,45%....
• Phố Wall tăng mạnh trong ngày thứ tư • Một phiên giao dịch đầy biến động khác được diễn ra tại Châu Âu •...
Các trường hợp nhiễm virus Corona trên toàn cầu vượt quá 434,500 người, trong đó 111,800 người đã phục hồi. Số...
Các chỉ số Hoa Kỳ đã kết thúc phiên hôm qua với mức tăng lớn trong hy vọng rằng đảng Dân chủ và Cộng...
Chứng khoán châu Âu đã mở phiên cao hơn vào thứ Tư. DAX của Đức (DE30) đã phá vỡ hơn mức 10000 điểm...
Số người nhiễm virus Corona đến thời điểm hiện tại được báo cáo tăng lên đến 350,512 người trong đó có hơn 15,000 người...
Công bố chỉ số flash PMIs từ Châu Âu và Hoa Kỳ Thượng viện Hoa Kỳ vẫn đang đàm phán về gói...
Chứng khoán Mỹ đã không thể hồi phục trong hôm qua mặc dù Fed đã công bố QE (nới lỏng định lượng) không...
• Phố Wall hiện đang mập mờ trước hướng đi • Đồng USD bị kéo lại • Goldman nâng xếp hạng của Boeing (BA.US) Trong...
EURUSD hiện đang giao dịch với hướng điều chỉnh tăng. Cặp tiền tệ này này chạm được đến vùng kháng cự trong hôm nay....
