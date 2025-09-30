Đọc thêm

CẬP NHẬT MỚI: Giá dầu giảm xuống mức đáy trong ngày sau khi OPEC+ cân nhắc tăng sản lượng mạnh

30 tháng 9, 2025

Giá dầu WTI giảm gần 2% sau thông tin cho rằng OPEC+ có kế hoạch tăng sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày trong ba tháng tới. Mặc dù đã có sự phục hồi trong phiên sáng nay, nhưng báo cáo mới nhất lại khiến giá...

Top 3 thị trường đáng chú ý

29 tháng 9, 2025

Trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận những dữ liệu quan trọng đối với Fed, cụ thể là các báo cáo về thị trường lao động và chỉ số ISM. Bên cạnh đó, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ đưa ra quyết định lãi suất, trong...

Oracle sẽ là một trong những cổ đông của TikTok 🔎

29 tháng 9, 2025

TikTok Mỹ được định giá khoảng 14 tỷ USD Nhóm nhà đầu tư (Oracle, Silver Lake và MGX của Abu Dhabi) sẽ nắm giữ 45% cổ phần Oracle phụ trách an ninh và tiếp tục cung cấp giải pháp điện toán đám mây Sắc lệnh...

