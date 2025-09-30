AUDUSD - Được Khuyến Nghị Từ TD Bank
TD Bank đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ AUDUSD. Ngân hàng khuyến nghị nên bán cặp tiền này với các...
Tin tức thị trường
Giá dầu WTI giảm gần 2% sau thông tin cho rằng OPEC+ có kế hoạch tăng sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày trong ba tháng tới. Mặc dù đã có sự phục hồi trong phiên sáng nay, nhưng báo cáo mới nhất lại khiến giá...
Trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận những dữ liệu quan trọng đối với Fed, cụ thể là các báo cáo về thị trường lao động và chỉ số ISM. Bên cạnh đó, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ đưa ra quyết định lãi suất, trong...
TikTok Mỹ được định giá khoảng 14 tỷ USD Nhóm nhà đầu tư (Oracle, Silver Lake và MGX của Abu Dhabi) sẽ nắm giữ 45% cổ phần Oracle phụ trách an ninh và tiếp tục cung cấp giải pháp điện toán đám mây Sắc lệnh...
Deutsche Boerse đang xảy ra các về kỹ thuật và giao dịch trên đã bị gián đoạn DAX kéo theo DE30 và DE30.cash...
Các chỉ số Mỹ đã có mức tăng mạnh trong hôm qua với S&P 500 tăng 3,06%, Dow Jones tăng 2,39% và Nasdaq 3,95% Tâm...
Thị trường bắt đầu trở lại hoạt động sau ngày lễ Phục Sinh Công bố lợi nhuận Q1 của phố Wall Thị trường đang trở lại...
Các nhà đầu tư châu Âu đã trở lại sau ngày lễ Phục Sinh với tâm trạng tích cực khi các cổ phiếu...
Các chỉ số Mỹ đã đóng phiên thấp hơn hôm qua khi S&P 500 giảm 1,01%, Dow Jones giảm 1,39% và Nasdaq tăng...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua với mức tăng nhẹ khi S&P 500 tăng 1,45%, Down Jones tăng thêm 1,22% và...
Báo cáo về tình trạng thất nghiệp ở Mỹ được công bố vào lúc 1:30 chiều GMT+1. Dữ liệu một lần nữa cho thấy...
Các nhà sản xuất OPEC và phi OPEC sẽ tổ chức một cuộc họp bằng video Eurogroup bắt đầu lại các cuộc đàm phán...
Lượng dầu thô tồn kho của Mỹ tăng cao so với mức kỳ vọng của thị trường trong tuần trước xảy ra trước khi nhu cầu bị giảm mạnh bởi sự ảnh hưởng của...
Hy vọng về các trường hợp nhiễm virus Corona mới bắt đầu chậm lại đã bị mờ dần sau các báo cáo mới nhất rằng tốc độ...
Các chỉ số của Hoa Kỳ hiện đang giao dịch bão hoà trong hôm nay. Nhìn vào biểu đồ US500, chúng ta...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua với mức giá tăng khá lớn. Chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 3,41%, Dow...
Ủy ban thị trường mở Liên Bang (FOMC) sẽ có bài phát biểu trong hôm nay Eurogroup thất bại trong...
Các chỉ số của Mỹ đã xảy ra một sự đảo ngược lớn trong phiên hôm qua. S&P 500 đóng cửa thấp hơn 0,16% sau khi tăng...
Bộ trưởng tài chính khu vực Châu Âu tổ chức một của họp để bàn luận về việc viện trợ cho đại dịch Dữ liệu...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng trong hôm qua với hy vọng sự bùng phát của virus Corona đã tiến gần đến đỉnh...
Hội nghị OPEC+ diễn ra bằng video đã bị hoãn lại Các đơn đặt hàng của xí nghiệp tại Đức giảm mạnh trong tháng...
Dữ liệu việc làm của Mỹ trong tháng 3 đã được công bố vào lúc 1:30 chiều GMT+. NFP (bảng lương phi công...
