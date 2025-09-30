USDCAD - Được Khuyến Nghị Từ TD Bank
TD Bank đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ USDCAD. Ngân hàng khuyên rằng nên mua bằng lệnh chờ đối với cặp này cùng...
Tin tức thị trường
Giá dầu WTI giảm gần 2% sau thông tin cho rằng OPEC+ có kế hoạch tăng sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày trong ba tháng tới. Mặc dù đã có sự phục hồi trong phiên sáng nay, nhưng báo cáo mới nhất lại khiến giá...
Trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận những dữ liệu quan trọng đối với Fed, cụ thể là các báo cáo về thị trường lao động và chỉ số ISM. Bên cạnh đó, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ đưa ra quyết định lãi suất, trong...
TikTok Mỹ được định giá khoảng 14 tỷ USD Nhóm nhà đầu tư (Oracle, Silver Lake và MGX của Abu Dhabi) sẽ nắm giữ 45% cổ phần Oracle phụ trách an ninh và tiếp tục cung cấp giải pháp điện toán đám mây Sắc lệnh...
Cặp tiền tệ GBPUSD đã giao dịch trong xu hướng được điều chỉnh từ đầu tuần nay. Nếu trường hợp này tiếp tục được diễn ra, sẽ có...
Dữ liệu của hội nghị thường niên của các nhà doanh nghiệp dự kiến sẽ giảm mạnh CPI của Châu Âu cho thấy mức...
Chỉ số của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas đã giảm xuống -70 vào tháng 3 năm 2020 từ 1,2 trong tháng trước....
Các trường hợp nhiễm virus Corona trên toàn cầu đã vượt qua 735,015 người và 156,122 người đã khỏi bệnh. Số...
Bank of America đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ USDCAD. Ngân hàng khuyến nghị nên mua cặp này với các...
EURUSD bị kéo lại trong hôm nay. Cặp tiền tệ này đang hướng tới mức trung bình động chính, mức này từng là...
Chỉ số của Mỹ kết thúc phiên hôm qua với mức tăng vững chắc. S&P500 tăng 3,35%, Nasdaq tăng 3,62% và Dow Jones tăng 3,19%....
Dầu đang có một phiên giao dịch tiêu cực khác khi giao dịch thấp hơn 6-7% so với phiên đóng cửa trong tuần vừa rồi....
Chứng khoán Châu Âu mở phiên cao hơn Chỉ số CPI của Đức dự kiến sẽ bị chậm lại trong tháng 3 Buổi...
Phiên giao dịch Châu Á đầu tuần có thể thấy tâm lý thị trường vẫn còn hoang mang. Nikkei giảm 3%, Shanghai...
Dịch virus Corona toàn cầu đã vượt quá 559.100 ca với hơn 128.700 người hồi phục. Số người tử vong xác nhận do virus Corona...
Quốc Hội Mỹ tranh luận về dự luật kinh tế vào đầu giờ chiều nay Báo cáo chỉ số niềm tin tiêu dùng đã...
EURUSD hiện đang giao dịch với giá thấp hơn sau khi bật khỏi vùng kháng cự tại 1.1055. Mức hỗ trợ gần nhất đáng theo dõi...
• Chỉ số Mỹ đã mở cửa với giá giảm mạnh sau 3 ngày tăng • Mỹ có thể trở thành tâm dịch mới • GAP...
JPMorgan đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền AUDUSD. Ngân hàng này khuyến nghị nên bán cặp tiền này...
Báo cáo chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ do Trường Đại học Michigan thực hiện đã giảm còn 89.1 vào tháng...
