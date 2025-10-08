Phân Tích Kỹ Thuật: EURUSD
EURUSD hiện đang giao dịch với hướng điều chỉnh tăng. Cặp tiền tệ này này chạm được đến vùng kháng cự trong hôm nay....
Tin tức thị trường
Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã đưa ra mức cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến, giảm 50 điểm cơ bản (bp), đưa lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) xuống 2,50% nhằm phản ứng trước tăng trưởng kinh tế yếu hơn và khoảng cách nhu cầu đang mở rộng....
Stephen Miran Miran cho biết mức độ bất ổn kinh tế đã giảm bớt và tăng trưởng có thể được cải thiện, nhưng chính sách tiền tệ cần duy trì tính định hướng tương lai do tác động của nó thường có độ trễ. Ông cảnh báo rằng...
Thỏa thuận giữa AMD và OpenAI đánh dấu một bước ngoặt quan trọng không chỉ với riêng công ty mà còn với toàn bộ thị trường trí tuệ nhân tạo. Bằng việc cung cấp các chip Instinct MI450 mạnh mẽ với tổng công suất 6 gigawatt,...
Các nhà đầu tư tập trung vào viện trợ tài chính trong bối cảnh bùng phát của dịch bệnh Không...
• Chứng khoán Mỹ chuyển sang màu đỏ • Cổ phiếu châu Âu đóng cửa với giá cao hơn • Đồng đô...
Thị trường chứng khoán tại Châu Á và các chỉ số tương lai từ Mỹ và Châu Âu. Kospi và S&P/ASX200...
Số người nhiễm virus Corona trên toàn cầu hiện nay đã vượt qua 252,000 người, trong đó 89,061 người tử vong, tăng lên...
Tâm trạng trên thị trường chứng khoán toàn cầu được cải thiện Doanh số bán lẻ của Canada dự kiến sẽ tăng Dữ liệu...
Các chỉ số của Phố Wall kết thúc phiên gia dịch hôm qua với mức tăng nhẹ. S&P 500 đóng cửa cao hơn 0,47%, Dow Jones...
Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất 15 điểm và khởi chạy chương QE (trình nới lỏng định lượng) mới The BOE lowers rates...
Các cổ phiếu ở châu Âu mở phiên cao hơn nhờ kế hoạch kích thích lớn từ Ngân hàng Trung ương Châu...
ECB công bố kích thích lớn DE30 phục hồi sau khi mở phiên BMW (BMW.DE) cho biết sản xuất tại Trung Quốc ở mức 60%...
Thị trường vẫn đang hoảng loạn SNB và Ngân hàng Norges sẽ đưa ra quyết định lãi suất trong hôm nay Các...
Xu hướng giảm đang bao phủ trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nikkei giảm 1,04%, S&P/ASX 200 giảm 3,44%....
Đồng USD tăng Chứng khoản Mỹ tiếp tục giảm Dầu thô giảm hơn 18% Hôm nay, ba ngân hàng trung ương lớn của châu...
Số người nhiễm virus Corona đã tăng lên tới 208.204 ngày hôm nay. Cho đến nay, đã có 8272 người chết và...
GBPUSD đã được giao dịch trong một động thái đi xuống rất tệ gần đây. Cặp tiền đã giảm xuống dưới 1,20 USD trong phiên...
Ngày nay số ca nhiễm bệnh đã vượt quá 200.000, khi virus này tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới. Virus Corona...
Động thái giảm trong thị trường dầu mỏ cho thấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sự sụt giảm trong nhu cầu gây ra bởi sự bùng...
Chứng khoán châu Âu quay trở lại, S&P500 tương lai đạt giới hạn xuống DE30 cố gắng giữ trên mức 8.500 điểm Đăng...
