TIN NÓNG: Dữ Liệu Việc Làm Mỹ Lần Đầu Tiên Giảm Kể Từ Năm 2010
Dữ liệu việc làm của Mỹ trong tháng 3 đã được công bố vào lúc 1:30 chiều GMT+. NFP (bảng lương phi công...
Tin tức thị trường
Giá dầu thô lao dốc mạnh kể từ cuối tháng 9, với Brent giảm về khoảng 62 USD/thùng và WTI chạm 58 USD/thùng. Sau nhiều tháng chịu áp lực, Brent đã mất gần 15% giá trị kể từ đầu năm, chủ yếu do lo ngại về nguy cơ dư cung toàn...
Trong những năm gần đây, sự chú ý của các nhà đầu tư và truyền thông chủ yếu tập trung vào sự tăng trưởng ấn tượng của các công ty liên quan đến công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Xung quanh “AI”...
Sáng nay, Trung Quốc công bố dữ liệu thương mại tháng 9, kết quả tích cực hơn dự kiến. Xuất khẩu tăng 8,3% so với cùng kỳ, đạt 328,6 tỷ USD (cao nhất trong 6 tháng), trong khi nhập khẩu tăng 7,4% (mạnh nhất trong 17 tháng). Thặng dư thương mại mở rộng lên...
Hội nghị giữa các nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới đã bị hoãn lại từ ngày hôm nay cho đến thứ...
Lo ngại rủi ro gia tăng sau những bình luận của Trump và Pompeo Dữ liệu PMI sửa đổi từ các nước châu Âu Các...
Chỉ số DE30 của Đức quay trở lại di chuyển ngang sau khi bật khỏi mức thấp của ngày hôm qua. Trên khung thời gian H1, chúng ta...
Giá dầu đã tăng vọt vào sáng thứ Sáu khi WTI thử nghiệm tại mức 25$. Động thái này được kích...
Citi đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ AUDNZD. Ngân hàng đưa ra khuyến nghị nên bán cặp tiền tệ này với các...
Dữ liệu thất nghiệp hiện đang là tâm điểm Chỉ số dịch vụ PMI của Trung Quốc từ Markit được công bố trong đêm nay Các...
Giá dầu đang tăng vọt trong hôm nay khi những tin đồn về thỏa thuận 3 bên giữa Mỹ-Nga-OPEC sẽ được thực hiện. Sau những bình...
Dữ liệu thất nghiệp của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng, cho thấy tác động tiêu cực từ sự bùng phát của dịch bệnh và các...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên cao hơn trong hôm qua sau khi Tổng Thống Mỹ ông Donal Trump phát biểu...
Hôm nay chúng ta có thể thấy giá Dầu tăng vọt. Theo báo cáo của Bloomberg, Trung Quốc đang lên kế hoạch...
Các chỉ số của Mỹ đóng cửa phiên với mức giảm. S&P 500 và Nasdaq giảm 4,41%, Dow Jones mất 4,44%. Russell 2000 giảm gần...
Thị trường kinh tế lạm phát đã khiến các nhà đầu tư vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, việc giá...
Nordea đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ CHFJPY. Ngần hàng khuyến nghị nên bán cặp này bằng lệnh chờ với các...
Tthị trường chứng khoán toàn cầu trong đầu quý mới đang phải chịu nhiều áp lực. Các cổ phiếu ở Trung Quốc, Nhật Bản...
Chỉ số quản lý mua hàng Chicago (Chicago PMI), còn được gọi là Chicago Business Barometer, đã giảm từ 49,0 xuống còn...
Số ca nhiễm virus Corona hiện nay đã vượt qua con số 800,000 người, số người phục hồi chiếm khoảng 170,000 người. Số người tử vong được công...
