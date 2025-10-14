Bản Tin Sáng Châu Âu
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 1,60%, Dow Jones giảm 1,84% và Nasdaq mất 0,95%. Trên...
Tin tức thị trường
Giá dầu thô lao dốc mạnh kể từ cuối tháng 9, với Brent giảm về khoảng 62 USD/thùng và WTI chạm 58 USD/thùng. Sau nhiều tháng chịu áp lực, Brent đã mất gần 15% giá trị kể từ đầu năm, chủ yếu do lo ngại về nguy cơ dư cung toàn...
Xem tiếp
Trong những năm gần đây, sự chú ý của các nhà đầu tư và truyền thông chủ yếu tập trung vào sự tăng trưởng ấn tượng của các công ty liên quan đến công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Xung quanh “AI”...
Xem tiếp
Sáng nay, Trung Quốc công bố dữ liệu thương mại tháng 9, kết quả tích cực hơn dự kiến. Xuất khẩu tăng 8,3% so với cùng kỳ, đạt 328,6 tỷ USD (cao nhất trong 6 tháng), trong khi nhập khẩu tăng 7,4% (mạnh nhất trong 17 tháng). Thặng dư thương mại mở rộng lên...
Xem tiếp
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 1,60%, Dow Jones giảm 1,84% và Nasdaq mất 0,95%. Trên...
TD Bank đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ USDCAD. Ngân hàng khuyên rằng nên mua bằng lệnh chờ đối với cặp này cùng...
Cặp tiền tệ GBPUSD đã giao dịch trong xu hướng được điều chỉnh từ đầu tuần nay. Nếu trường hợp này tiếp tục được diễn ra, sẽ có...
Dữ liệu của hội nghị thường niên của các nhà doanh nghiệp dự kiến sẽ giảm mạnh CPI của Châu Âu cho thấy mức...
Chỉ số của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas đã giảm xuống -70 vào tháng 3 năm 2020 từ 1,2 trong tháng trước....
Các trường hợp nhiễm virus Corona trên toàn cầu đã vượt qua 735,015 người và 156,122 người đã khỏi bệnh. Số...
Bank of America đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ USDCAD. Ngân hàng khuyến nghị nên mua cặp này với các...
EURUSD bị kéo lại trong hôm nay. Cặp tiền tệ này đang hướng tới mức trung bình động chính, mức này từng là...
Chỉ số của Mỹ kết thúc phiên hôm qua với mức tăng vững chắc. S&P500 tăng 3,35%, Nasdaq tăng 3,62% và Dow Jones tăng 3,19%....
Dầu đang có một phiên giao dịch tiêu cực khác khi giao dịch thấp hơn 6-7% so với phiên đóng cửa trong tuần vừa rồi....
Chứng khoán Châu Âu mở phiên cao hơn Chỉ số CPI của Đức dự kiến sẽ bị chậm lại trong tháng 3 Buổi...
Phiên giao dịch Châu Á đầu tuần có thể thấy tâm lý thị trường vẫn còn hoang mang. Nikkei giảm 3%, Shanghai...
Dịch virus Corona toàn cầu đã vượt quá 559.100 ca với hơn 128.700 người hồi phục. Số người tử vong xác nhận do virus Corona...
Quốc Hội Mỹ tranh luận về dự luật kinh tế vào đầu giờ chiều nay Báo cáo chỉ số niềm tin tiêu dùng đã...
EURUSD hiện đang giao dịch với giá thấp hơn sau khi bật khỏi vùng kháng cự tại 1.1055. Mức hỗ trợ gần nhất đáng theo dõi...
• Chỉ số Mỹ đã mở cửa với giá giảm mạnh sau 3 ngày tăng • Mỹ có thể trở thành tâm dịch mới • GAP...
JPMorgan đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền AUDUSD. Ngân hàng này khuyến nghị nên bán cặp tiền này...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ