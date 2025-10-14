TIN NÓNG: Chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ đã giảm nhiều nhất trong gần 50 năm
Báo cáo chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ do Trường Đại học Michigan thực hiện đã giảm còn 89.1 vào tháng...
Giá dầu thô lao dốc mạnh kể từ cuối tháng 9, với Brent giảm về khoảng 62 USD/thùng và WTI chạm 58 USD/thùng. Sau nhiều tháng chịu áp lực, Brent đã mất gần 15% giá trị kể từ đầu năm, chủ yếu do lo ngại về nguy cơ dư cung toàn...
Trong những năm gần đây, sự chú ý của các nhà đầu tư và truyền thông chủ yếu tập trung vào sự tăng trưởng ấn tượng của các công ty liên quan đến công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Xung quanh “AI”...
Sáng nay, Trung Quốc công bố dữ liệu thương mại tháng 9, kết quả tích cực hơn dự kiến. Xuất khẩu tăng 8,3% so với cùng kỳ, đạt 328,6 tỷ USD (cao nhất trong 6 tháng), trong khi nhập khẩu tăng 7,4% (mạnh nhất trong 17 tháng). Thặng dư thương mại mở rộng lên...
Ngân hàng Canada đã quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong một động thái khẩn cấp. Lãi suất chính...
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xác nhận trên Twitter đã xét nghiệm kết quả dương tính với virus Corona và...
Chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hỗn hợp trong hôm qua với Dow Jones tăng 2,39%, S&P500 tăng 1,15% và Nasdaq giảm 0,45%....
• Phố Wall tăng mạnh trong ngày thứ tư • Một phiên giao dịch đầy biến động khác được diễn ra tại Châu Âu •...
Các trường hợp nhiễm virus Corona trên toàn cầu vượt quá 434,500 người, trong đó 111,800 người đã phục hồi. Số...
Các chỉ số Hoa Kỳ đã kết thúc phiên hôm qua với mức tăng lớn trong hy vọng rằng đảng Dân chủ và Cộng...
Chứng khoán châu Âu đã mở phiên cao hơn vào thứ Tư. DAX của Đức (DE30) đã phá vỡ hơn mức 10000 điểm...
Số người nhiễm virus Corona đến thời điểm hiện tại được báo cáo tăng lên đến 350,512 người trong đó có hơn 15,000 người...
Công bố chỉ số flash PMIs từ Châu Âu và Hoa Kỳ Thượng viện Hoa Kỳ vẫn đang đàm phán về gói...
Chứng khoán Mỹ đã không thể hồi phục trong hôm qua mặc dù Fed đã công bố QE (nới lỏng định lượng) không...
• Phố Wall hiện đang mập mờ trước hướng đi • Đồng USD bị kéo lại • Goldman nâng xếp hạng của Boeing (BA.US) Trong...
EURUSD hiện đang giao dịch với hướng điều chỉnh tăng. Cặp tiền tệ này này chạm được đến vùng kháng cự trong hôm nay....
Các nhà đầu tư tập trung vào viện trợ tài chính trong bối cảnh bùng phát của dịch bệnh Không...
• Chứng khoán Mỹ chuyển sang màu đỏ • Cổ phiếu châu Âu đóng cửa với giá cao hơn • Đồng đô...
Thị trường chứng khoán tại Châu Á và các chỉ số tương lai từ Mỹ và Châu Âu. Kospi và S&P/ASX200...
Số người nhiễm virus Corona trên toàn cầu hiện nay đã vượt qua 252,000 người, trong đó 89,061 người tử vong, tăng lên...
Tâm trạng trên thị trường chứng khoán toàn cầu được cải thiện Doanh số bán lẻ của Canada dự kiến sẽ tăng Dữ liệu...
Các chỉ số của Phố Wall kết thúc phiên gia dịch hôm qua với mức tăng nhẹ. S&P 500 đóng cửa cao hơn 0,47%, Dow Jones...
