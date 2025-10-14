Đọc thêm

Oil. WTI giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5

14 tháng 10, 2025

Giá dầu thô lao dốc mạnh kể từ cuối tháng 9, với Brent giảm về khoảng 62 USD/thùng và WTI chạm 58 USD/thùng. Sau nhiều tháng chịu áp lực, Brent đã mất gần 15% giá trị kể từ đầu năm, chủ yếu do lo ngại về nguy cơ dư cung toàn...

Liệu hạn chế xuất khẩu Đất hiếm Trung Quốc có “chôn vùi” ngành công nghiệp quốc phòng?

13 tháng 10, 2025

Trong những năm gần đây, sự chú ý của các nhà đầu tư và truyền thông chủ yếu tập trung vào sự tăng trưởng ấn tượng của các công ty liên quan đến công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Xung quanh “AI”...

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ khi cuộc chiến thương mại với Mỹ bắt đầu 🔎

13 tháng 10, 2025

Sáng nay, Trung Quốc công bố dữ liệu thương mại tháng 9, kết quả tích cực hơn dự kiến. Xuất khẩu tăng 8,3% so với cùng kỳ, đạt 328,6 tỷ USD (cao nhất trong 6 tháng), trong khi nhập khẩu tăng 7,4% (mạnh nhất trong 17 tháng). Thặng dư thương mại mở rộng lên...

