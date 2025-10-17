Dầu Tăng Vọt Khi Hội Nghị OPEC+ Được Chấp Thuận
Giá dầu đã tăng vọt vào sáng thứ Sáu khi WTI thử nghiệm tại mức 25$. Động thái này được kích...
Tin tức thị trường
Trí tuệ nhân tạo - từ lời hứa chuyển thành động lực thúc đẩy kỷ nguyên thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P 500 bắt đầu chu kỳ tăng giá hiện tại vào ngày 12/10/2022, ngay trước thời điểm ChatGPT ra mắt. Kể từ đó, chỉ số này...
Xem tiếp
Giá ca cao đang giữ vững quanh mức 5.800 USD/tấn, thể hiện sự kiên cường đáng chú ý trong phiên thứ ba liên tiếp, đặc biệt là hôm nay, bất chấp việc công bố dữ liệu nghiền ca cao cực kỳ tiêu cực từ Malaysia và Brazil, trong...
Xem tiếp
Kim loại quý tiếp tục tăng mạnh trong phiên hôm nay. Vàng đã vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce, trong khi bạc tiến sát 52 USD/ounce. Sự mất giá của các đồng tiền pháp định (fiat) đang tiếp diễn, khiến những tài sản khan hiếm nguồn cung một...
Xem tiếp
Giá dầu đã tăng vọt vào sáng thứ Sáu khi WTI thử nghiệm tại mức 25$. Động thái này được kích...
Citi đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ AUDNZD. Ngân hàng đưa ra khuyến nghị nên bán cặp tiền tệ này với các...
Dữ liệu thất nghiệp hiện đang là tâm điểm Chỉ số dịch vụ PMI của Trung Quốc từ Markit được công bố trong đêm nay Các...
Giá dầu đang tăng vọt trong hôm nay khi những tin đồn về thỏa thuận 3 bên giữa Mỹ-Nga-OPEC sẽ được thực hiện. Sau những bình...
Dữ liệu thất nghiệp của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng, cho thấy tác động tiêu cực từ sự bùng phát của dịch bệnh và các...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên cao hơn trong hôm qua sau khi Tổng Thống Mỹ ông Donal Trump phát biểu...
Hôm nay chúng ta có thể thấy giá Dầu tăng vọt. Theo báo cáo của Bloomberg, Trung Quốc đang lên kế hoạch...
Các chỉ số của Mỹ đóng cửa phiên với mức giảm. S&P 500 và Nasdaq giảm 4,41%, Dow Jones mất 4,44%. Russell 2000 giảm gần...
Thị trường kinh tế lạm phát đã khiến các nhà đầu tư vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, việc giá...
Nordea đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ CHFJPY. Ngần hàng khuyến nghị nên bán cặp này bằng lệnh chờ với các...
Tthị trường chứng khoán toàn cầu trong đầu quý mới đang phải chịu nhiều áp lực. Các cổ phiếu ở Trung Quốc, Nhật Bản...
Chỉ số quản lý mua hàng Chicago (Chicago PMI), còn được gọi là Chicago Business Barometer, đã giảm từ 49,0 xuống còn...
Số ca nhiễm virus Corona hiện nay đã vượt qua con số 800,000 người, số người phục hồi chiếm khoảng 170,000 người. Số người tử vong được công...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 1,60%, Dow Jones giảm 1,84% và Nasdaq mất 0,95%. Trên...
TD Bank đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ USDCAD. Ngân hàng khuyên rằng nên mua bằng lệnh chờ đối với cặp này cùng...
Cặp tiền tệ GBPUSD đã giao dịch trong xu hướng được điều chỉnh từ đầu tuần nay. Nếu trường hợp này tiếp tục được diễn ra, sẽ có...
Dữ liệu của hội nghị thường niên của các nhà doanh nghiệp dự kiến sẽ giảm mạnh CPI của Châu Âu cho thấy mức...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ