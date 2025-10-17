Đọc thêm

Cơn sốt AI: Bong bóng hay sẽ tiếp tục tăng?

17 tháng 10, 2025

Trí tuệ nhân tạo - từ lời hứa chuyển thành động lực thúc đẩy kỷ nguyên thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P 500 bắt đầu chu kỳ tăng giá hiện tại vào ngày 12/10/2022, ngay trước thời điểm ChatGPT ra mắt. Kể từ đó, chỉ số này...

Giá Cacao ổn định trước khi có dữ liệu chế biến: Tin xấu đã được thị trường định giá chưa?

15 tháng 10, 2025

Giá ca cao đang giữ vững quanh mức 5.800 USD/tấn, thể hiện sự kiên cường đáng chú ý trong phiên thứ ba liên tiếp, đặc biệt là hôm nay, bất chấp việc công bố dữ liệu nghiền ca cao cực kỳ tiêu cực từ Malaysia và Brazil, trong...

Kim loại quý lập kỷ lục: Vàng và Bạc tỏa sáng khi Fed kết thúc chu kỳ thắt chặt

15 tháng 10, 2025

Kim loại quý tiếp tục tăng mạnh trong phiên hôm nay. Vàng đã vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce, trong khi bạc tiến sát 52 USD/ounce. Sự mất giá của các đồng tiền pháp định (fiat) đang tiếp diễn, khiến những tài sản khan hiếm nguồn cung một...

