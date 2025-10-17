TIN NÓNG : Chỉ Số Sản Xuất Dallas Fed Chạm Mức Thấp Mọi Thời Đại
Chỉ số của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas đã giảm xuống -70 vào tháng 3 năm 2020 từ 1,2 trong tháng trước....
Tin tức thị trường
Trí tuệ nhân tạo - từ lời hứa chuyển thành động lực thúc đẩy kỷ nguyên thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P 500 bắt đầu chu kỳ tăng giá hiện tại vào ngày 12/10/2022, ngay trước thời điểm ChatGPT ra mắt. Kể từ đó, chỉ số này...
Giá ca cao đang giữ vững quanh mức 5.800 USD/tấn, thể hiện sự kiên cường đáng chú ý trong phiên thứ ba liên tiếp, đặc biệt là hôm nay, bất chấp việc công bố dữ liệu nghiền ca cao cực kỳ tiêu cực từ Malaysia và Brazil, trong...
Kim loại quý tiếp tục tăng mạnh trong phiên hôm nay. Vàng đã vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce, trong khi bạc tiến sát 52 USD/ounce. Sự mất giá của các đồng tiền pháp định (fiat) đang tiếp diễn, khiến những tài sản khan hiếm nguồn cung một...
Các trường hợp nhiễm virus Corona trên toàn cầu đã vượt qua 735,015 người và 156,122 người đã khỏi bệnh. Số...
Bank of America đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ USDCAD. Ngân hàng khuyến nghị nên mua cặp này với các...
EURUSD bị kéo lại trong hôm nay. Cặp tiền tệ này đang hướng tới mức trung bình động chính, mức này từng là...
Chỉ số của Mỹ kết thúc phiên hôm qua với mức tăng vững chắc. S&P500 tăng 3,35%, Nasdaq tăng 3,62% và Dow Jones tăng 3,19%....
Dầu đang có một phiên giao dịch tiêu cực khác khi giao dịch thấp hơn 6-7% so với phiên đóng cửa trong tuần vừa rồi....
Chứng khoán Châu Âu mở phiên cao hơn Chỉ số CPI của Đức dự kiến sẽ bị chậm lại trong tháng 3 Buổi...
Phiên giao dịch Châu Á đầu tuần có thể thấy tâm lý thị trường vẫn còn hoang mang. Nikkei giảm 3%, Shanghai...
Dịch virus Corona toàn cầu đã vượt quá 559.100 ca với hơn 128.700 người hồi phục. Số người tử vong xác nhận do virus Corona...
Quốc Hội Mỹ tranh luận về dự luật kinh tế vào đầu giờ chiều nay Báo cáo chỉ số niềm tin tiêu dùng đã...
EURUSD hiện đang giao dịch với giá thấp hơn sau khi bật khỏi vùng kháng cự tại 1.1055. Mức hỗ trợ gần nhất đáng theo dõi...
• Chỉ số Mỹ đã mở cửa với giá giảm mạnh sau 3 ngày tăng • Mỹ có thể trở thành tâm dịch mới • GAP...
JPMorgan đã đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền AUDUSD. Ngân hàng này khuyến nghị nên bán cặp tiền này...
Báo cáo chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ do Trường Đại học Michigan thực hiện đã giảm còn 89.1 vào tháng...
Ngân hàng Canada đã quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong một động thái khẩn cấp. Lãi suất chính...
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xác nhận trên Twitter đã xét nghiệm kết quả dương tính với virus Corona và...
Chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hỗn hợp trong hôm qua với Dow Jones tăng 2,39%, S&P500 tăng 1,15% và Nasdaq giảm 0,45%....
• Phố Wall tăng mạnh trong ngày thứ tư • Một phiên giao dịch đầy biến động khác được diễn ra tại Châu Âu •...
