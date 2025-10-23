Phân Tích Kỹ Thuật: US30
Thị trường chứng khoán trên toàn cầu hiện đang giao dịch giảm do biến động của giá dầu. Dow Jones (US30) phá vỡ mức...
Tin tức thị trường
IBM đã công bố kết quả kinh doanh vào ngày hôm qua, và thoạt nhìn thì có vẻ khả quan. Doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đều vượt kỳ vọng của thị trường, và dòng tiền tự do (free cash flow) cũng tăng đáng...
Tesla báo cáo doanh thu quý kỷ lục và dòng tiền tự do (FCF) tăng mạnh, nhờ số lượng giao xe cao nhất trong lịch sử và mức triển khai năng lượng lưu trữ kỷ lục. Biên lợi nhuận mảng ô tô vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái do chi phí...
Texas Instruments là biểu tượng trong lĩnh vực chất bán dẫn tương tự (analog semiconductors). Công ty thiết kế và sản xuất các hệ thống nguồn điện, tín hiệu và vi điều khiển được sử dụng trong ô tô, công nghiệp, điện tử tiêu dùng...
Hợp đồng dầu WTI trong tháng 5 đã cố gắng phục hồi những khoản lỗ trong hôm qua và hiện đang giao dịch ở mức 8,50$/thùng Diễn...
Các chỉ số Mỹ đã giảm cùng với dầu trong hôm qua. S&P 500 giảm hơn 1,79%, Down Jones giảm 2,44% và Nasdaq cũng...
Trên biểu đồ dường như chúng ta không quan sát được việc áp lực bán đối với thị trường dầu. WTI (OIL.WTI) giảm...
DE30 giao dịch thấp hơn gần 1,5% trong ngày. Theo dõi biểu đồ từ góc nhìn của các chuyên gia phân tích,...
Thị trường Châu Á giao dịch khó đoán khi Nikkei và S&P/ASX 200 giao dịch giảm nhưng chứng khoán Trung...
Một động thái điều chỉnh có thể được quan sát trên thị trường vàng. Giá của kim loại quý này đang...
Gilead Science (GILD.US), một công ty công nghệ sinh học của Mỹ tăng hơn 10% khi phiên Phố Wall mở cửa, dựa trên thông tin...
Thị trường dầu đang giao dịch bão hoà trong hôm nay. Giá dầu hiện đang nằm dưới vùng hỗ trợ quan trọng ở mức 21$ và...
Dự liệu thất nghiệp của Mỹ được công bố ở mức 5,2 triệu trong khi đó dự kiến chỉ ở mức 5,5 triệu. Dữ liệu thất nghiệp trong tuần vừa rồi được...
Các chỉ số của Hoa Kỳ đã kết thúc phiên giao dịch hôm qua với mức tăng khi S&P 500 tăng 0,58% và Dow Jones...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên giao dịch hôm qua với mức giảm khi các dữ liệu được công bố của Mỹ thấp hơn rất...
Dữ liệu bán lẻ của Mỹ trong tháng 3 đã được công bố vào lúc 1:30 chiều GMT+1. Dự liệu cho thấy mức giảm 8,7% hàng...
• Các chỉ số chính giao dịch thấp hơn vì các thông tin dữ liệu tiêu cực • Giá Dầu giảm...
Theo báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ lượng dầu dự trữ của Mỹ đã tăng lên đến 19,2 triệu thùng trong...
Giá dầu bật ra khỏi vùng kháng cự quan trọng ở mức 28$ (mức này chúng ta đã phân tích trước đó)....
JPMorgan (JPM.US) là ngân hàng lớn đầu tiên của Mỹ công bố thu nhập trong quý 1 năm 2020. Ngân hàng...
