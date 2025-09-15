NATGAS vọt 3% nhờ sự bất ổn về thuế quan của Canada và nhu cầu của ngành điện📈
Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên Henry Hub của Mỹ (NATGAS) hôm nay tăng hơn 3% và đang kiểm tra mức 3,60 USD. Mục tiêu...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Cổ phiếu của Friedrich Vorwerk (VH2.DE), một công ty chuyên về cơ sở hạ tầng năng lượng của Đức, đã giảm gần 5,5% trong hôm nay,...
Nomura đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY. Nomura khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Siemens Healthineers AG đã điều chỉnh dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cả năm của mình, dự báo sẽ đạt từ €2,20...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã có một phiên biến động mạnh. Trong phiên...
Giá vàng đã giảm 1,12% xuống 3.391,56 USD/ounce vào thứ Tư, tạm dừng đà tăng kéo dài trong hai phiên...
Lịch kinh tế hôm nay có dữ liệu PMI xây dựng châu Âu và số liệu bán lẻ, cùng với một số báo...
13:00 - Đơn đặt hàng công nghiệp của Đức MoM (tháng 4) Đơn hàng công nghiệp của Đức MoM (tháng 4): Thực...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/05, chỉ số Dow Jones rớt 389.83 điểm (tương đương 0.95%) xuống 40,829.00 điểm. Chỉ số S&P...
Donald Trump đã thể hiện giọng điệu quyết đoán và xây dựng trong những nhận xét mới về thương mại và quan hệ đối...
Phiên giao dịch thứ Ba trên thị trường tài chính chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể của các mặt hàng công...
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bessent nói rằng Washington đang làm việc về các thỏa thuận thương mại với 17-18 đối tác...
Take Two Interactive (TTWO.US), công ty đứng sau các tựa game như series Grand Theft Auto và Red Dead Redemption, đã quyết định...
Doanh số so sánh tại các cửa hàng bách hóa ở Mỹ trong tháng kết thúc vào ngày 3 tháng...
Phiên giao dịch chứng khoán Mỹ đã mở cửa vô cùng tiêu cực, khi niềm tin của nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi đề...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu cán cân thương mại tháng 3: Cán cân thương mại: thực tế -140,50 tỷ; dự...
Cổ phiếu Palantir (PLTR.US) giảm hơn 9% ngoài phiên, mặc dù công ty đã công bố báo cáo thu nhập Q1...
