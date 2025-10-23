Đọc thêm

Báo cáo thu nhập của IBM: Tăng trưởng chậm và định hướng kém

23 tháng 10, 2025

IBM đã công bố kết quả kinh doanh vào ngày hôm qua, và thoạt nhìn thì có vẻ khả quan. Doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đều vượt kỳ vọng của thị trường, và dòng tiền tự do (free cash flow) cũng tăng đáng...

Tesla giảm 1,30% mặc dù doanh thu quý đạt kỷ lục 🔎

23 tháng 10, 2025

Tesla báo cáo doanh thu quý kỷ lục và dòng tiền tự do (FCF) tăng mạnh, nhờ số lượng giao xe cao nhất trong lịch sử và mức triển khai năng lượng lưu trữ kỷ lục. Biên lợi nhuận mảng ô tô vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái do chi phí...

Texas Instruments lao dốc sau khi công bố thu nhập, điều gì đã xảy ra?

22 tháng 10, 2025

Texas Instruments là biểu tượng trong lĩnh vực chất bán dẫn tương tự (analog semiconductors). Công ty thiết kế và sản xuất các hệ thống nguồn điện, tín hiệu và vi điều khiển được sử dụng trong ô tô, công nghiệp, điện tử tiêu dùng...

