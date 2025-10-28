Đọc thêm

Tin tức thị trường

Báo cáo thu nhập của PayPay - Lợi nhuận tăng gấp đôi và kế hoạch hợp tác với OpenAI

28 tháng 10, 2025

PayPal khép lại mùa báo cáo lợi nhuận với mức tăng ngoạn mục. Một trong những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lớn nhất thế giới đã công bố kết quả kinh doanh và giới thiệu hợp tác với OpenAI, khiến giá cổ phiếu tăng hơn 10% trong...

⏬Vàng giảm mạnh hơn 2%

28 tháng 10, 2025

Đà giảm của giá vàng vẫn tiếp tục diễn ra trong hôm nay, với mức điều chỉnh hiện đã vượt qua các nhịp điều chỉnh hồi tháng 4 và tháng 5 năm nay. Mức giảm hiện tại tương đương với đợt lao dốc năm 2022, mặc dù đợt giảm năm đó kéo...

Giá Vàng giảm trước thềm cuộc họp của Fed. Liệu các quỹ ETF có phản ứng?

27 tháng 10, 2025

Tuần giảm đầu tiên kể từ tháng 8 Giá vàng mở đầu tuần này trong xu hướng giảm. Tuần trước đánh dấu tuần giảm đầu tiên kể từ tuần thứ hai của tháng 8. Nếu tuần này tiếp tục đóng cửa trong sắc đỏ, đây sẽ là lần đầu tiên...

