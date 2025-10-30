Đọc thêm

Tin tức thị trường

Chipotle: Báo cáo gây thất vọng, lợi nhuận giảm hai chữ số

30 tháng 10, 2025

Chipotle – Một trong những biểu tượng của ngành thức ăn nhanh Mỹ – vừa công bố kết quả kinh doanh khiến giá cổ phiếu lao dốc mạnh, dù các chỉ số chính đều vượt kỳ vọng thị trường. Công ty thất bại ở một lĩnh vực then chốt, gửi tín hiệu...

Xem tiếp

Kết quả tài chính của Apple: Liệu khu vực châu Á có khiến cho báo cáo của công ty ảm đạm?

30 tháng 10, 2025

Sau khi kết thúc phiên giao dịch thứ Năm tại Hoa Kỳ, Apple sẽ công bố kết quả kinh doanh của mình. Là một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới, Apple từ lâu đã trở thành biểu tượng bất tử của ngành công nghệ....

Xem tiếp

📉Microsoft: Số liệu tài chính mạnh mẽ nhưng sự lo lắng của nhà đầu tư về chi tiêu cho AI vẫn hiện hữu

30 tháng 10, 2025

Microsoft đã công bố kết quả tài chính vững chắc cho quý I năm tài chính 2026 (kết thúc ngày 30/09/2025), vượt kỳ vọng của các nhà phân tích ở hầu hết các chỉ số chính, đặc biệt là tăng trưởng...

Xem tiếp

1 tháng 4, 2020
31 tháng 3, 2020
30 tháng 3, 2020
29 tháng 3, 2020
27 tháng 3, 2020

Lịch kinh tế

Biến động nhiều

Khám phá thị trường nào dễ sinh lời và dễ gây lỗ

Tham gia cùng hơn 2,000,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn