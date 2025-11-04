Phân Tích Kỹ Thuật: DE30
Chỉ số DE30 của Đức quay trở lại di chuyển ngang sau khi bật khỏi mức thấp của ngày hôm qua. Trên khung thời gian H1, chúng ta...
Advanced Micro Devices, được biết đến với tên gọi AMD, sẽ công bố báo cáo tài chính quý III năm 2025 vào hôm nay sau khi thị trường đóng cửa. Báo cáo này sẽ mang đến cho các nhà đầu tư những thông...
Palantir đã công bố kết quả kinh doanh sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai. Mặc dù hầu hết các chỉ số chính đều tăng mạnh, thị trường — sau khi phản ứng tích cực ban đầu — nhanh chóng đảo chiều, khiến cổ phiếu công...
Tiền điện tử vẫn phụ thuộc nhiều vào tâm lý thị trường chứng khoán. Theo dữ liệu từ Goldman Sachs, chỉ báo put-call skew trong nhóm Mag7 (bảy công ty công nghệ lớn nhất) đã đảo chiều lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024, nghĩa là...
Giá dầu đã tăng vọt vào sáng thứ Sáu khi WTI thử nghiệm tại mức 25$. Động thái này được kích...
Citi đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ AUDNZD. Ngân hàng đưa ra khuyến nghị nên bán cặp tiền tệ này với các...
Dữ liệu thất nghiệp hiện đang là tâm điểm Chỉ số dịch vụ PMI của Trung Quốc từ Markit được công bố trong đêm nay Các...
Giá dầu đang tăng vọt trong hôm nay khi những tin đồn về thỏa thuận 3 bên giữa Mỹ-Nga-OPEC sẽ được thực hiện. Sau những bình...
Dữ liệu thất nghiệp của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng, cho thấy tác động tiêu cực từ sự bùng phát của dịch bệnh và các...
Các chỉ số Mỹ đã kết thúc phiên cao hơn trong hôm qua sau khi Tổng Thống Mỹ ông Donal Trump phát biểu...
Hôm nay chúng ta có thể thấy giá Dầu tăng vọt. Theo báo cáo của Bloomberg, Trung Quốc đang lên kế hoạch...
Các chỉ số của Mỹ đóng cửa phiên với mức giảm. S&P 500 và Nasdaq giảm 4,41%, Dow Jones mất 4,44%. Russell 2000 giảm gần...
Thị trường kinh tế lạm phát đã khiến các nhà đầu tư vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, việc giá...
Nordea đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ CHFJPY. Ngần hàng khuyến nghị nên bán cặp này bằng lệnh chờ với các...
Tthị trường chứng khoán toàn cầu trong đầu quý mới đang phải chịu nhiều áp lực. Các cổ phiếu ở Trung Quốc, Nhật Bản...
Chỉ số quản lý mua hàng Chicago (Chicago PMI), còn được gọi là Chicago Business Barometer, đã giảm từ 49,0 xuống còn...
Số ca nhiễm virus Corona hiện nay đã vượt qua con số 800,000 người, số người phục hồi chiếm khoảng 170,000 người. Số người tử vong được công...
Các chỉ số Mỹ kết thúc phiên hôm qua thấp hơn. S&P 500 giảm 1,60%, Dow Jones giảm 1,84% và Nasdaq mất 0,95%. Trên...
TD Bank đưa ra khuyến nghị đối với cặp tiền tệ USDCAD. Ngân hàng khuyên rằng nên mua bằng lệnh chờ đối với cặp này cùng...
Cặp tiền tệ GBPUSD đã giao dịch trong xu hướng được điều chỉnh từ đầu tuần nay. Nếu trường hợp này tiếp tục được diễn ra, sẽ có...
